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花蓮49歲林姓鐵路警察突昏迷 送醫搶救

中央社 / 花蓮縣11日電

寒流來襲氣溫下降，各地傳出不少猝死案件，鐵路警察局花蓮分局和平派出所49歲林姓員警今天清晨突然昏迷，緊急送花蓮慈濟醫院裝葉克膜搶救，同事得知訊息都盼他能儘快康復。

警政署鐵路警察局花蓮分局和平派出所49歲林姓員警，今天清晨在家突然抽搐昏迷，妻子發現急報119送醫救治。

鐵警局花蓮分局長鄭家昇證實此事，他說，林員過去沒有聽說有心血管相關病史，接獲通報十分訝異；林員平時勤務包括值班及護車，今天他是「勤餘時間」發生狀況，同仁們得知訊息都希望他能儘快康復，回到工作崗位。

林員家住吉安鄉，曾任花蓮、吉安警分局員警，去年初才轉調鐵警服務，從警資歷約30年。

9日才發生花蓮縣玉里警分局49歲蕭姓員警，在追捕嫌犯時跑了100多公尺倒地送醫不治，同齡的林姓鐵警今晨突然抽搐昏迷送醫搶救。

警察 吉安 葉克膜

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