正妹冰天雪地拍美照表情無凍僵 網讚：抗寒功力太強

太平山國家森林遊樂區在這波寒流大雪中，被譽為最美人間仙境，處處美景處處拍，更有攝影師組團上山拍婚紗照，妙齡女郎輕紗薄衣在雪地留下美麗倩影，仙氣飄飄，浪漫美到爆。有人說，「看了不禁替她冷到發抖」，也有人大讚「年輕不留白」、「這妹子抗寒功力太強大」。

來自桃園業餘攝影師廖晉德在太平山大雪第一天，與另名攝影同好約了模特兒與造型師衝上山，清晨5點多從宜蘭出發，路上大塞車，抵達太平山見晴步道時已經下午1點，模特兒趕緊換上婚紗，做好造型，近4小時拍了3、400張照，廖晉德把冷天雪地的婚紗美拍貼臉書社群，掀起大討論，瞬間2萬多按讚、數百人留言。

「仙氣飄飄，美到讓人難以置信」，一度被網友懷疑合成Ｐ圖，廖晉德強調絕非合成，又貼了幾張美照，網友驚呼「麻豆的表情完全沒凍僵」、「把照片放大也看不到雞皮疙瘩」、「這麼冷還能擺出如此自然的動作，太強大」、「夢幻精靈」、「新娘勇氣可嘉」；也有人大讚攝影師「技術佳」、「好美構圖」、「婚紗與雪景輝映絕美」、「美到毫無瑕疵」。

網友好奇回應創作者，麻豆頭上有雪花，是否雪在飄？薄紗裡應該狂貼暖暖包？薑湯跟棉被都要齊備？看了冷吱吱，替新娘覺得冷，「冷到開始懷疑人生」，甚至有人笑問：「麻豆是吃哪家的補品，身體這麼好？」

廖晉德說，拍攝時正飄雪，要趕快掌握住時機，麻豆原穿厚大衣跟靴子，每拍5到10分鐘馬上讓她穿回大衣，避免失溫；他第一次衝到太平山，也是第一次嘗試雪地攝影，感謝網友稱讚，他對這位初次合作的模特兒很滿意。