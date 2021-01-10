大蒜精煉製廠停工密封 通風管封口龜裂...蒜味又跑出來

基隆市許姓男子在暖暖區承租社區地下室煉製大蒜精，散發濃濃「蒜味」引起住戶反彈。環保局4日稽查後要求停止作業，限期搬遷。民眾後來又聞到異味，環保局今天稽查發現，地下室通風管封口材料龜裂，導致大蒜異味逸散，開罰1200元。業者隨後重新封閉通風口，防止異味飄散。

市議員林旻勳說，去年底接到民眾反映，源遠路249巷地下室傳出蒜頭異味，讓人聞了噁心想吐，連戴口罩都受不了。

環保局稽查發現，地下室設有3組抽風設備和6座恆溫箱，設備運轉造成蒜頭味道逸散，立即要求關閉設備，不可重新開啟。

今年元旦過後，當地住戶會聞到蒜頭氣味，環保局登門複查，確認現場門窗已封閉，要求許男2月10日前完成搬遷，搬遷前不得再進行烘烤、放置等作業；若發現設備再度運轉，將依違反空氣汙染防制法開罰。

當地民眾反映昨晚又聞到蒜頭異味，環保局今天下午再次派員前往稽查，追查異味來源時發現，地下室通風口連接到通往1樓的排放口，因封口材質龜裂，1樓排放口附近才會逸散大蒜異味。