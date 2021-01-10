快訊

潛艦國造已花兩百餘億 原型艦設計圖還不見影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭太平山11、12日中午起禁入園 冷氣團來襲

中央社 / 宜蘭10日電
根據氣象預報，太平山今天入夜後可能再次下探攝氏0度以下，考量民眾安全，11及12日兩天都將從中午12時起實施預警性管制，禁止遊客入園。圖/太平山莊提供
根據氣象預報，太平山今天入夜後可能再次下探攝氏0度以下，考量民眾安全，11及12日兩天都將從中午12時起實施預警性管制，禁止遊客入園。圖/太平山莊提供

林務局羅東林區管理處今天表示，根據氣象預報，太平山今天入夜後可能再次下探攝氏0度以下，考量民眾安全，11及12日兩天都將從中午12時起實施預警性管制，禁止遊客入園。

羅東林管處指出，太平山國家森林遊樂區內道路有宜專一線及翠峰景觀道路等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從白嶺據點、約宜專一線14.5公里處以上路段就可能結冰或積雪。

羅東林管處表示，依據中央氣象局天氣預報，今天入夜後，受到強烈冷氣團影響，太平山可能下探攝氏0度以下，道路有可能結冰及積雪，考量延續上波雪期的低溫及遊客用路安全等因素，11及12日兩天都從中午12時起禁止遊客入園。

此外，為確保遊客用路安全，工作人員會在破曉之際先進行道路巡檢及破冰作業，因此，11日起至13日，原定清晨6時開園，將機動調整開園時間，並依道路結冰及積雪情形分段開放道路通行。

另外，為維護遊樂區內遊憩品質，太平山不分平、假日實施入園車輛動態總量管制，當入園車輛數達800台時，將在售票站預告管制；當入園車輛到達上限1000台時，不再提供車輛入園，車輛離園才會放行。

太平山 羅東 冷氣團

延伸閱讀

影／太平山積雪成冰 遊客興奮賞雪請留心腳下

登山兼賞雪！新竹宇老賞雪車潮不斷 李崠山放晴氣溫仍低積雪漸融

寒流發威！太平山冰封 民眾追雪塞爆

宜蘭太平山積雪未消 10日啟動入園車輛總量管制

相關新聞

宜蘭太平山11、12日中午起禁入園 冷氣團來襲

林務局羅東林區管理處今天表示，根據氣象預報，太平山今天入夜後可能再次下探攝氏0度以下，考量民眾安全，11及12日兩天都將...

全台最美平地櫻花步道枝頭結滿花苞 今年可望開得美

被稱為「平地最美的櫻花步道」要準備迎賓了。宜蘭縣羅莊櫻花步道長達1公里，水岸栽種多達1200株櫻花將在農曆年節期間開花，...

花蓮市六叉路口肇事率高 調整號誌為四時相

花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，因路型複雜、車流量大導致肇事率高，1年有18件車禍，花蓮縣政府曾增加紅...

台東最南端賞梅區山豬窟梅花開了 遊客好樂

連日寒流發威，全台急凍，高山下雪，中低海拔山區也開始下梅雪，台東最南端賞梅區大武山豬窟，山區梅樹終於綻放雪白花朵，不少上...

基隆自來水管漏水開挖搶修 後端用戶停水到下午1點半

基隆市暖暖區東碇路自來水管漏水，水公司今早10點施工換管，東碇路和源遠路部分住戶將停水，預計下午1點半恢復供水。

花蓮南濱海岸 養灘改善獲優質獎

花蓮南濱海岸過去曾有長達200公尺的自然灘線，因海浪侵蝕與人為開發影響逐漸退縮，水利署第九河川局以離岸潛堤等近自然工法改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。