宜蘭太平山11、12日中午起禁入園 冷氣團來襲

林務局羅東林區管理處今天表示，根據氣象預報，太平山今天入夜後可能再次下探攝氏0度以下，考量民眾安全，11及12日兩天都將從中午12時起實施預警性管制，禁止遊客入園。

羅東林管處指出，太平山國家森林遊樂區內道路有宜專一線及翠峰景觀道路等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從白嶺據點、約宜專一線14.5公里處以上路段就可能結冰或積雪。

羅東林管處表示，依據中央氣象局天氣預報，今天入夜後，受到強烈冷氣團影響，太平山可能下探攝氏0度以下，道路有可能結冰及積雪，考量延續上波雪期的低溫及遊客用路安全等因素，11及12日兩天都從中午12時起禁止遊客入園。

此外，為確保遊客用路安全，工作人員會在破曉之際先進行道路巡檢及破冰作業，因此，11日起至13日，原定清晨6時開園，將機動調整開園時間，並依道路結冰及積雪情形分段開放道路通行。

另外，為維護遊樂區內遊憩品質，太平山不分平、假日實施入園車輛動態總量管制，當入園車輛數達800台時，將在售票站預告管制；當入園車輛到達上限1000台時，不再提供車輛入園，車輛離園才會放行。