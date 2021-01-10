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視搭公車為畏途？ 基隆公車處與身障團體建立溝通平台

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市不少輪椅族視搭公車為畏途，前立委謝國樑（左1）了解後，安排脊髓損傷者協會與公車處建立溝通平台。圖／謝國樑服務處提供
基隆市不少輪椅族視搭公車為畏途，前立委謝國樑（左1）了解後，安排脊髓損傷者協會與公車處建立溝通平台。圖／謝國樑服務處提供

基隆市雖引進低底盤公車，但因「過站不停」等不友善故事在輪椅族圈流傳，不少人視搭公車為畏途。公車處長陳新埤表示，輪椅族若遇到不友善對待可檢舉，司機過站不停也可能是輪椅族未招手產生的誤會。公車處已與脊髓損傷者協會建立溝通平台，希望透過良性互動，讓更多輪椅族享受公車的便利。

基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台昨天表示，輪椅族出入不便，如果能搭公車是一大福音。綜合會員反映搭公車的問題，包括等車的位置不夠顯著，可能被司機忽略，或是站牌附近有違停車輛等因素，司機認為難以停靠妥當，導致輪椅族望車興嘆。

武清台說，其實只要司機心態友善一點，記得關注站牌區有沒有輪椅族要搭車，提早發現並準備，就不一定要「倒車」才能把公車停好。輪椅族上車後刷卡和到前往車內輪椅區固定妥當，如果能有司機幫忙，輪椅族也會備感窩心。

前立委謝國樑近期走訪弱勢團體了解心聲，得知脊髓損傷者搭公車的難處後，日前安排陳新埤與武清台會面交換意見。公車總站並與脊髓損傷者協會建立LINE群組，身障人士可以即時回報搭公車遇到的問題；公車處也可在群組公布身障乘客搭乘要點，讓身障者搭車和公車營運更順暢。

陳新埤說，如果接獲身障者檢舉公車過站不停，會調閱當班公車行車記錄器影像，屬實就懲處司機。過去案例發現，有些輪椅族未在正牌下方等車，或是公車抵達時未舉手招車，司機才未停車，並非拒載。

陳新埤提醒搭公車的輪椅族，上車往前進，但要以倒退方式下車比較安全。輪椅族也要避免在斜坡路的站牌等車，因為司機擔心若下車協助，全車乘客安全受威脅；輪椅族也不要在狹窄道路搭公車，因為一停靠，後方就可能大塞車。

基隆市不少輪椅族視搭公車為畏途，前立委謝國樑（右3）安排公車處長陳新埤（右2）與脊髓損傷者協會成員會面，協助建立雙方溝通平台。圖／謝國樑服務處提供
基隆市不少輪椅族視搭公車為畏途，前立委謝國樑（右3）安排公車處長陳新埤（右2）與脊髓損傷者協會成員會面，協助建立雙方溝通平台。圖／謝國樑服務處提供

公車 身障者 基隆

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