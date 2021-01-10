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全台最美平地櫻花步道枝頭結滿花苞 今年可望開得美

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照

被稱為「平地最美的櫻花步道」要準備迎賓了。宜蘭縣羅莊櫻花步道長達1公里，水岸栽種多達1200株櫻花將在農曆年節期間開花，守護志工今天加強施肥整株，鎮長吳秋齡也前往加油加氣，期待再過1個月可以美麗綻放。

羅東鎮是全國面積最小鄉鎮，卻有一條長達1公里的櫻花步道位於市區旁羅莊地區。鎮公所10年前陸續在十六分圳水岸種下櫻花，水岸有兩條步道，步道兩側都種了櫻花，至今累計栽種1200株，交由羅莊櫻花守護志工隊照顧，近年來花況不錯，包含台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻等，輪番開花爭豔。

今年沒有颱風侵擾加上氣溫比較冷，花苞結得多，守護櫻花的志工大隊今天施肥整理並且補植櫻花，期待花況更甚去年。鎮長吳秋齡表示，羅莊是全台第一個能在平地、直線河岸賞櫻的景點，更可同時欣賞到櫻花水面倒影，夜間點亮河岸燈光，也很適合夜間賞櫻，水面浮花映月最是吸引人。

羅莊櫻花步道也是全台罕見墨染櫻最聚集之處，1200株櫻花樹中有300多株是墨染櫻，其花瓣重疊，在日本墨染櫻是白色中間微粉紅，像墨汁暈開；台灣開花則會從一開始的白色轉粉紅色，紅白相間，美不勝收。

羅莊櫻花守護隊隊長曾信庸說，前段約800株緋寒櫻（台灣山櫻）及複瓣緋寒櫻（八重櫻）預計進入過年就會開花；後段種植約400株吉野櫻、墨染櫻接力在3月開放。

平地櫻花照顧不易，這裡卻每年都能夠營造美景，曾信庸表示，夏天易乾旱，他們會每隔3到5天就澆水一次，定期除草施肥與補植，一直維持不錯狀態，今年因天氣冷度夠，他們最近加強做好開花前的準備工作，到時候要讓花朵開得美美的。

宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照
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宜蘭羅莊櫻花步道被譽為全台最美的平地櫻花步道，有志工妥善照顧，今年花況很不錯，可望在農曆年節期間美麗綻放。本報資料照

櫻花 賞櫻 羅東

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