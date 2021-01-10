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花蓮市六叉路口肇事率高 調整號誌為四時相

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市林森路六叉路口號誌調整為四時相，明起實施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮市林森路六叉路口號誌調整為四時相，明起實施。圖／花蓮縣政府提供

花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，因路型複雜、車流量大導致肇事率高，1年有18件車禍，花蓮縣政府曾增加紅燈秒數，卻引起民怨等太久。縣府會勘後，決議號誌調整為四時相，並在尖峰時刻調整秒數，以提高行車安全，於明天（11日）起實施。

縣府表示，公路總局在去年5月邀集相關單位會勘後，6月開始調整號誌為四時相，分別是中華路、林森路、德安一街及榮正街皆設為獨立號誌四時相，雖然肇事率降低，但用路人抱怨等紅燈時間太長，經交通警察隊建議，7月底將號誌調整為三時相。

縣府持續觀察4個月後發現，儘管三時相讓紅燈停等時間變短，但因路口型態複雜，影響行車視線，考量用路安全，上月再度邀各相關單位及民意代表會勘，除了再度調為四時相外，紅燈停等拉長時間只有在早上7點至8點、下午17點至18點上下班尖峰時刻，因車流量大，停等秒數須調整為70秒至110秒，其他時刻紅綠燈皆為60秒左右，於1月11日調整完成。

縣議員魏嘉彥說，花蓮市六叉路口車流量大，容易發生車禍，過去多次測試調整號誌，夏天太陽大時，有民眾抱怨紅燈停等時間太長，現在縣府順應民意折衷，於尖峰時段調整秒數，是平衡的做法，予以肯定。

縣府指出，調整四時相將有效降低肇事率，提高交通安全，呼籲用路人務必遵守號誌行駛，以免發生意外。

花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，車流量較大，明起號誌改為四時相，減少車禍肇事率。記者王思慧／攝影
花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，車流量較大，明起號誌改為四時相，減少車禍肇事率。記者王思慧／攝影
花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，肇事率高，縣府調整號誌為四時相，並於尖峰時刻拉長紅燈秒數。記者王思慧／攝影
花蓮市中華路、林森路、榮正街、德安一街為六叉路口，肇事率高，縣府調整號誌為四時相，並於尖峰時刻拉長紅燈秒數。記者王思慧／攝影

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