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台東最南端賞梅區山豬窟梅花開了 遊客好樂
連日寒流發威，全台急凍，高山下雪，中低海拔山區也開始下梅雪，台東最南端賞梅區大武山豬窟，山區梅樹終於綻放雪白花朵，不少上山遊客看到梅花開了，都相當開心。
「想不到能看到梅花，真的很幸運。」來自台南的曾姓遊客說，山豬窟梅園附近的梅樹，枝頭都已開花，白色的花朵，開的很漂亮，有些梅樹是整棵開花，像極了白雪覆蓋。
大武山豬窟海拔約325公尺，山區的梅園是當地居民早期栽種梅樹來採收梅子，近年來成為台東最南端的賞梅景點，園區栽種約300棵梅樹，每到1月份，是開花季節。
連續兩波冷空氣報到，山豬窟夜間均溫來到9至10度左右，白天也有12至15度，催促梅樹花苞開花，目前約有6成梅樹開花，農民預估下周梅樹會全部開花，屆時上山賞梅也不遲。
台東包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山、卑南鄉利嘉林道及大武鄉山豬窟山是賞梅景點，目前花況除了山豬窟已開花，利嘉林道及金針山也有部分開花。
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