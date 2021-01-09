內政部包租代管專車抵基 林右昌：成效比雙北相加還好

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
內政部包租代管專車抵基隆，林右昌：媒合240組房東房客。記者游明煌／攝影
內政部包租代管專車抵基隆，林右昌：媒合240組房東房客。記者游明煌／攝影

內政部「社會住宅包租代管 333全臺房東動起來」行動專車今駛進基隆慶安宮，市長林右昌等人都到場歡迎，林右昌表示，市府一直協助推動中央包租代管政策，內政部主任秘書陳茂春、營建署署長吳欣修則對基隆市辦理包租代管成果同聲表達肯定，並呼籲更多房東一起響應。

林右昌表示，市府為了打造宜居、均衡、照顧弱勢的住宅環境，上任之初租金補貼名額僅463戶，經積極爭取後，103年到109年平均每年已達1000戶，110年更加碼至1602戶。另外，除積極與中央合作規畫社會住宅，也協助推動中央包租代管政策。

林右昌說，基隆市自109年5月開辦包租代管計畫，半年已順利媒合近240組房東房客，平均每月超過30組房客安心入住，超過雙北每月每家廠商媒合數量。此外，基隆市並將經濟、社會弱勢戶比率提高至6成，比中央規定4成還多增加2成，更符合社會住宅的政策意涵。

內政部主秘陳茂春指出，社宅包租代管提供333的獎勵，包括「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務，採因地制宜，隨到隨辦方式辦理，相當方便。

市府都發處指出，凡是設籍或就學、就業於基隆市，以及具特殊身分的民眾都能申請入住，除了可享租金最低近5折優惠，還有專業廠商居中把關，確保住屋安全。不僅租客的居住品質獲得保障，房東也能輕鬆收租，打造雙贏的租賃模式。

為簡便政民，市府設置「社會住宅單一窗口」，於1樓服務中心7號櫃台（服務時間：每周一、三、五，上午8時至下午5時30分），整合既有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等，提供市民一站式服務，歡迎民眾多加利用。民眾也洽基隆市社會住宅指定廠商「兆基管理顧問公司基隆分公司」辦理，聯絡電話：(02)24251155、地址：基隆市仁愛區孝二路82號3樓，聽取專人說明。

內政部包租代管專車抵基隆，林右昌：媒合240組房東房客。記者游明煌／攝影
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基隆 房東 社會住宅

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