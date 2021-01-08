快訊

全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

外籍修女深耕東台灣一甲子 台東美學館出書紀念

中央社 / 台東縣8日電

聖十字架慈愛修女會深耕台東60多年，跨國宣教之餘，深入偏鄉行醫、成立教育院所。台東生活美學館邀請學者趙川明，將第一批來台的外籍修女們在後山無私奉獻歷程收錄成書。

聖十字架慈愛修女會，是深耕並奉獻台東60餘年的瑞士修女會，1955年修女會應白冷會之邀來台東傳教。第一批前來的4名修女，包括費玉範、徐芝柏、孟淑貞和孟蘊範，之前都曾在中國東北傳教，對中文和國人習性有基礎的了解。遠渡重洋、翻山越嶺來到台東後，自此開啟了修女會與台東縣超過一甲子的情緣。

專輯即是收錄修女會在台東長年耕耘奉獻的點滴紀事。一張張照片、一篇篇敘述，見證從無到有，從荒蕪到豐碩的歷程，無一不是這些修女會成員散盡青春歲月，克服無數艱難，奉獻無比愛心所成就的。

趙川明表示，本書分3大篇，第一大篇以相片為主，分成總會，在中國、後山傳愛等三小篇；後山傳愛再分成8個單元，詳述修女們在後山的奉獻與生活。第二大篇大事紀，由編者與吳富妹修女合作，依白冷會的文獻、「聖十字架慈愛修女會在台50週年慶專輯」、1999-2014年台灣準省會的年鑑等編撰而成，是台灣準省會的簡史。

第三大篇的修女小傳，則包含林韻梅老師撰寫的外籍修女、首批國籍修女的小傳，以及在台東陶成修女自述的心路歷程。

據了解，趙川明為了在去年底完成「後山傳愛 聖十字架慈愛修女會」圖史，積勞成疾住院治療，精神令人敬佩，國立台東生活美學館希望透過出版本書，讓讀者能瞭解聖十字架慈愛修女會在台東的歷史。

台東 瑞士

延伸閱讀

尖石鄉下雪 新竹縣府宣布正常上班上課

「接招」主唱蓋瑞巴洛7年再戰奪冠 張信哲洩糾葛內幕

鍾明軒玩真的！整個人交給陳珊妮操出新作

獨立音樂專輯設計展 結合漫畫插畫的唱片封面

相關新聞

台鐵東線車票今年沒秒殺？林佳龍：防塞車加強公共運輸

往年春節最搶手的台鐵東部幹線今年不像往年一樣秒殺！交通部長林佳龍今天下午在台中受訪有關春節運輸一事時說，春節運輸涉及台鐵...

花木蘭聯盟宜、花首長力挺台東鳳梨釋迦 兩縣合訂7千斤

受到新冠肺炎疫情影響，台東鳳梨釋迦出口檢疫程序繁瑣，進而影響貨櫃回台灣的進度，為開拓國內市場，縣長饒慶鈴今天號召全國各縣...

基隆望海巷3D海底地形資料庫 掌握小丑魚、珊瑚、船礁

國立海洋科技博物館去年度於教育部中程計畫的支持下，首度結合新科技，利用精密水深、側掃聲納及海灣附近陸域正射影像等，建置望...

基隆市府力推廣西岸觀光 仙洞巖、佛手洞串連基隆燈塔

基隆市中山區去年獲選為「小鎮漫遊2.0」經典小鎮，市政府力推西岸觀光亮點及特色遊程，有別於東岸的景點，西岸有許多私房景點...

超幸福！海拔僅1200 宜蘭「最高學府」南山國小飄雪花

強烈寒流南下，宜蘭太平山國家森林遊樂區昨晚降下瑞雪，今天積雪已有5公分，位於海拔1200公尺的南山國小，今早也傳出雪訊！

疫情阻外銷 台東鳳梨釋迦拓內銷

台東鳳梨釋迦進入產期，疫情讓外銷通路受阻，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會加強國內市場銷售，紓解產銷壓力，助釋迦農挺過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。