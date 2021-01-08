外籍修女深耕東台灣一甲子 台東美學館出書紀念
聖十字架慈愛修女會深耕台東60多年，跨國宣教之餘，深入偏鄉行醫、成立教育院所。台東生活美學館邀請學者趙川明，將第一批來台的外籍修女們在後山無私奉獻歷程收錄成書。
聖十字架慈愛修女會，是深耕並奉獻台東60餘年的瑞士修女會，1955年修女會應白冷會之邀來台東傳教。第一批前來的4名修女，包括費玉範、徐芝柏、孟淑貞和孟蘊範，之前都曾在中國東北傳教，對中文和國人習性有基礎的了解。遠渡重洋、翻山越嶺來到台東後，自此開啟了修女會與台東縣超過一甲子的情緣。
專輯即是收錄修女會在台東長年耕耘奉獻的點滴紀事。一張張照片、一篇篇敘述，見證從無到有，從荒蕪到豐碩的歷程，無一不是這些修女會成員散盡青春歲月，克服無數艱難，奉獻無比愛心所成就的。
趙川明表示，本書分3大篇，第一大篇以相片為主，分成總會，在中國、後山傳愛等三小篇；後山傳愛再分成8個單元，詳述修女們在後山的奉獻與生活。第二大篇大事紀，由編者與吳富妹修女合作，依白冷會的文獻、「聖十字架慈愛修女會在台50週年慶專輯」、1999-2014年台灣準省會的年鑑等編撰而成，是台灣準省會的簡史。
第三大篇的修女小傳，則包含林韻梅老師撰寫的外籍修女、首批國籍修女的小傳，以及在台東陶成修女自述的心路歷程。
據了解，趙川明為了在去年底完成「後山傳愛 聖十字架慈愛修女會」圖史，積勞成疾住院治療，精神令人敬佩，國立台東生活美學館希望透過出版本書，讓讀者能瞭解聖十字架慈愛修女會在台東的歷史。
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