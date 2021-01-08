花木蘭聯盟宜、花首長力挺台東鳳梨釋迦 兩縣合訂7千斤

受到新冠肺炎疫情影響，台東鳳梨釋迦出口檢疫程序繁瑣，進而影響貨櫃回台灣的進度，為開拓國內市場，縣長饒慶鈴今天號召全國各縣市首長、公司企業訂購鳳梨釋迦。花木蘭聯盟宜、花兩縣合計下定7千斤，挹注台東鳳梨釋迦銷售量。

饒慶鈴主持台東縣金牌農村競賽頒獎現場時，打電話給宜蘭縣長林姿妙，電話中饒希望林訂購鳳梨釋迦，林立刻訂購2千斤，並強調一定把台東行銷。另花蓮縣長徐榛蔚，因在會議中，未能通話，但會後也立即回電下訂5千斤。

饒慶鈴說，台東鳳梨釋迦酸甜多汁，長年受到香港、大陸高消費族群喜愛，國人一直沒有機會品嘗，但新冠疫情影響全世界的進出口貿易，剛好可以重新定位鳳梨釋迦在國內的消費市場，歡迎大家訂購，目前已預購超過5萬斤。