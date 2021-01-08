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基隆望海巷3D海底地形資料庫 掌握小丑魚、珊瑚、船礁
國立海洋科技博物館去年度於教育部中程計畫的支持下，首度結合新科技，利用精密水深、側掃聲納及海灣附近陸域正射影像等，建置望海巷海灣3D海底地形資料庫。透過這些重要調查資料，不管是小丑魚原棲地、珊瑚移植位置之定位、海灣內教育用玻璃船的運行路徑設計、水下攝影機的規劃建置等皆有一定效益。
基隆潮境公園的旅客近來逐年成長，望海巷海灣是熱門的休閒活動場域，不論是潮境美麗的「秘密花園」或是瑞芳的「番仔澳水晶宮」，每年均吸引大批的潛水愛好者造訪，獨木舟、立槳等水域活動也人滿為患。不僅如此，國立海洋科技博物館也長年在望海巷海灣持續進行海灣監測及珊瑚、小丑魚、軟絲等生物資源復育作業。
國立海洋科技博物館長陳素芬今天說，以往研究人員或潛水志工於進行研究工作時，均仰賴過往的經驗來執行，然而推廣海洋保育，長遠的研究工作更應該以科學數據做為基礎，透過這些重要調查資料，不管是小丑魚原棲地、珊瑚移植位置之定位、海灣內教育用玻璃船的運行路徑設計、水下攝影機的規劃建置等皆有一定效益，這些基礎資料除了大幅提升在海洋保育進行的研究能量，亦可協助規劃潛水路徑，增加潛水民眾在海灣內活動的安全性。
陳素芬表示，未來海科館將聯合產官學共同推動望海巷海灣海洋教育示範區，透過海底影像的呈現可以了解海底的地形與沉船位置等，此次海域調查的成果也在海灣灣口發現許多過去佈放船礁，未來將預計做為海科館水下機器人（ROV）操作及水下考古人才培育課程的訓練目標物。國立海洋科技博物館也將持續爭取經費，建立望海巷海灣的長期觀測資料，為海灣的海洋保育研究工作奠定更好的基礎。
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