基隆市府力推廣西岸觀光 仙洞巖、佛手洞串連基隆燈塔

基隆市中山區去年獲選為「小鎮漫遊2.0」經典小鎮，市政府力推西岸觀光亮點及特色遊程，有別於東岸的景點，西岸有許多私房景點，推薦有如迷宮秘境的仙洞巖、佛手洞、愜意自在的外木山漁村等，還可品嘗道地的碼頭小吃，以及被稱為「流浪頭」一帶的沙茶咖哩牛肉麵及米粉湯等美食。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，基隆特殊的海港文化，使基隆港東西兩岸演變出不同的景致風貌，東岸擁有許多熱門景點，包含正濱漁港色彩屋、和平島公園及望幽谷等，顯現出優美的山海風情；西岸富含深厚的文化底蘊而令人著迷，值得一提的是，西岸有許多私房景點，特別推薦有如迷宮秘境的仙洞巖、佛手洞、愜意自在的外木山漁村等。

她說，西岸有豐富的人文特色，高遠新村是個非常有味道的聚落，沿途而上可見許多防空洞，到了高處還能眺望超廣角無敵海景，十分有特色，透過此活動將高遠新村的文史推廣出去，使在地居民產生認同感，西岸有歷史悠久的碼頭文化，進而創造出它專屬的故事，整個觀光廊帶非常有發展潛力。

市府推「高遠新村-潮見丘市集」並包裝主題遊程，重頭戲為眷村阿嬤大顯身手辦桌，親手做出豐盛的碼頭菜色，和在地居民共同為西岸行銷，高遠新村阿嬤最近製作賀卡向市長及曾姿雯表達感謝，讓地方的特色被看見。