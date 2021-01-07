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好消息！宜蘭溪南缺室內運動場 教育部會勘同意補助蓋

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
教育部體育署到宜蘭視察溪南全民運動場館的預定地，縣長林姿妙帶著縣府團隊大力爭取，終於獲中央同意補助1億3300萬元前瞻經費興建室內運動場館。圖／縣政府提供
教育部體育署到宜蘭視察溪南全民運動場館的預定地，縣長林姿妙帶著縣府團隊大力爭取，終於獲中央同意補助1億3300萬元前瞻經費興建室內運動場館。圖／縣政府提供

宜蘭多雨，溪南地區長年缺乏一座室內運動場館，縣政府協助地方努力爭取並向中央提報計畫。教育部體育署今天前來勘察場地後，同意補助1億3千多萬元興建室內運動場，地點位於羅東高商旁的縣有地。

為了爭取一座室內體育場或稱「小巨蛋」，溪南民意代表多次在公開場合大聲疾呼。教育部今年有項全民運動館前瞻補助，縣府去年就提報計畫爭取，動作都比其它縣市還快。依照縣府規畫，將以羅東蘭陽青年會、北成國小及羅東高商旁的縣有地約2公頃，興建溪南地區全民運動場館，經費1億3300萬元。

教育部體育署今天到宜蘭視察運動場館預定地，縣教育處簡報指出，宜蘭全年下雨200多天，戶外球類運動、活動表演等受限制，根據運動現況調查，宜蘭運動人口比例已達83.7%，愛運動族群占有不少比率，但溪南地區尚未有大型室內運動場館，期盼能增建專業的運動場館。

縣長林姿妙強調，興建室內大型全民運動場館不僅可提升宜蘭縣舉辦運動賽事的能量，更能補足宜蘭如遇下雨而無法運動的需求，懇請中央實現宜蘭人長久以來的願望，讓愛運動的縣民能夠不用因為下雨感到憂愁而沒地方去。

教育處設計一座符合運動及休閒的多功能場所，規畫綜合球場、體適能中心、韻律舞蹈教室、多功能活動教室、表演舞台及其他附屬空間，例如辦公行政空間、男女廁所、淋浴間等，也設有休憩廣場、停車場與小型商業賣店。

教育部會勘後同意補助計畫經費，待近日收到公文正式核定；不過有鑑於全台有不少公共設施展館最後變成「蚊子館」，教育部特別要求對於空間利用必須妥善規劃。縣府教育處最近會舉辦地方座談會，收集各界意見，蓋出一座符合大眾需求的運動場館。

教育部 羅東 體育

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