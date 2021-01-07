宜蘭連續降雨種苗不足 三星蔥移花蓮育苗保種

宜蘭從去年10月迄今雨勢幾乎不斷，三星蔥遭雨損，出貨量不斷下降。當地農會今天把上千公斤三星蔥移到雨量較少的花蓮翻種保種後，再移回栽種，確保蔥苗來源。

三星地區農會表示，去年10月至今連續降雨，造成三星地區青蔥種苗供應不足。為協助農民降低成本取得青蔥種苗，今天將上千公斤三星蔥移地，運往花蓮育苗保種。

農會指出，這次移地育苗面積約1公頃，由花蓮縣吉安鄉農會介紹保種農地，行政院農業委員會花蓮區農業改良場協助苗圃土壤肥力檢測、青蔥健康種苗病毒篩選、栽培技術、病蟲害防治管理輔導，預計4月可移回三星鄉重新栽種，且育成的蔥苗移回後可栽種約4公頃。

「不是在三星地區栽種的就不是三星蔥」農會強調，雖然這是三星蔥首度移至外縣市育種，但農會並沒有打算要在花蓮收成或銷售，三星蔥是農會重要品牌，品質會那麼好，除了因為是蘭陽溪上游無汙染的水質灌溉，再加上農民栽種技術與細心呵護，才能造就高品質的三星蔥。