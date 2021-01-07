宜蘭太平山入夜下雪機會高 目前氣溫零度就等水氣足

太平山國家森林遊樂區在這波寒流中，會不會下雪？讓許多遊客相當期待。上午雖然有下雨，但溫度3到5度，不夠冷；下午3點半低溫降到零度，但見霧不見雨，太平山莊表示，入夜後溫度會再往下探，來點雨濕度夠，「下雪的機會高」。

上一波寒流，太平山莊附近降下霧淞及冰霰，並沒有下雪，最後只在3.8公里山毛步櫸步道靠近終點站一帶飄了雪，算是太平山入冬以來的第一波瑞雪。這次根據氣象預報，氣溫比上波寒流更低，今天已經有上千多名遊客衝上山，等著迎著雪景到來。

太平山莊經理黃信偉表示，下雪的條件必須水氣與低溫都要夠，上次寒流水氣不夠沒下雪，今天上午太平山開始下雨，看來水氣是夠的，但溫度不足；中午過後雨停了，只見濃霧，下午3點半低溫來到零度，看來是漸漸有機會期待看到雪。