疫情碰上無颱風 銷中國鳳梨釋迦價格連3年疲軟

台東外銷中國的鳳梨釋迦，今年受到疫情影響，又碰到風調雨順產量增加3成，導致價格連3年疲軟，產農將加強國內市場行銷。

台東鳳梨釋迦以外銷中國大陸為主，往年11月開盤後每台斤都在新台幣70元之間，春節前後則飆漲至90元，甚至尾盤還曾出現110元的好價錢。

不過，從民國107年11月間開盤就下跌至每台斤35元，108年的春節前後也只有60元左右。當時的台東縣政府農業處長許瑞貴受訪時表示，是因為中國下雪導致通路受阻。

去年1月間，外銷中國的鳳梨釋迦價錢依然未見起色，主要是因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情船運受阻，導致滯銷影響價格下滑。去年12月至今價格依然在35元至40元間，持續疲軟。

台東地區農會總幹事李建通今天表示，今年外銷中國的鳳梨釋迦持續受到武漢肺炎影響，進入中國的貨櫃都要嚴格消毒，導致出櫃緩慢，影響釋迦的採收；再者，今年沒有颱風，風調雨順，釋迦產量多了3成。在無法正常採收，產量又增加的情況下，價錢無法上揚。

李建通表示，今天已經聯絡台東鳳梨釋迦策略聯盟，協助農民推廣鳳梨釋迦進軍國內市場。