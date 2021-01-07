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花蓮化仁國小彩虹跑道支持同志？ 校方盼外界勿曲解

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣化仁國小彩虹跑道遭反同團體質疑推廣同性戀文化，校方聲明6色不代表同志。記者王思慧／攝影
花蓮縣化仁國小彩虹跑道遭反同團體質疑推廣同性戀文化，校方聲明6色不代表同志。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉化仁國小有全縣第一座「彩虹跑道」，紅橘黃綠藍紫共6色，卻因為跟代表同志的彩虹旗顏色一樣，被反同團體質疑利用公帑推廣同性戀文化。校長古淑珍表示，操場跑道年久失修，爭取300萬元整修，認為彩虹跑道是增加校園美學，賦予教育意義，並不代表同志，希望外界不要曲解。

捍衛家庭學生聯盟今天在臉書發布新聞稿，指出自2007年開始，台灣同志遊行聯盟團隊將6色彩虹詮釋為「同志運動精神」，質疑學校「假藉新跑道為名，真設置彩虹地景之實」，小朋友認知尚不成熟，從小灌輸6色彩虹的錯謬思想，擔憂影響身心發展。

校長古淑珍表示，學校跑道原先破損、凹凸不平，曾禁止學生在雨天到操場玩耍。爭取經費後，與老師們討論如何改善，上網看到北部學校有彩虹跑道，認為可行便著手設計。由於標準200公尺跑道為6道，因此只有6色，完工後現在學生們很開心在操場上玩樂。

校方賦予跑道6個顏色不同意義，紅色象徵孩子的熱情活潑、橘色代表健康活力的跆拳道社團、黃色就像活力四射的足球隊、綠色和藍色象徵花蓮的好山好水、紫色則是代表優質音樂與舞蹈團隊，6色堆砌如同學校校願景「優質、溫馨、多元、卓越」，兼具實用及美化環境功能。

古淑珍說，國小是多元學習的教學場所，依照教育部規定，會教導孩子尊重、包容社會多元文化，傳達「不一樣沒有錯」的觀念，這階段的孩子對於性別認知尚不足，不會涉入太多性別議題，希望回歸單純的教育環境。

針對是否開放校外人士拍照打卡，她說，現在是防疫期間不會開放，未來若疫情趨緩，會再評估開放校園。

花蓮縣政府教育處代理處長饒忠表示，彩色跑道是校園美學的一環，學生們都覺得很漂亮，且在北部西部學校都有彩色跑道，美麗的彩虹色不一定等同於同性戀，支持學校的做法。

花蓮化仁國小設置彩虹跑道，並賦予教育意義，卻被反同團體質疑推廣同志運動精神。記者王思慧／攝影
花蓮化仁國小設置彩虹跑道，並賦予教育意義，卻被反同團體質疑推廣同志運動精神。記者王思慧／攝影
反同團體在臉書質疑校方利用公帑推廣同性戀文化，要求校方說明。圖／翻攝捍衛家庭學生聯盟臉書
反同團體在臉書質疑校方利用公帑推廣同性戀文化，要求校方說明。圖／翻攝捍衛家庭學生聯盟臉書

同志遊行 同性戀 教育部

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