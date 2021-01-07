台東春節返鄉專車票 台鐵局系統15日開賣

春節台東返鄉專車車票15日凌晨開賣，今年直接在台鐵局售票系統訂購，計返鄉、返工各3列車次。

為讓台東民眾順利回家過年過節，台東縣政府自民國97年開始自辦返鄉專車，因當時既有的台鐵訂票系統無法支援「實名制」購票，而由台東縣政府編列預算先行向台鐵包車，並自行建置訂票系統及在台北與台東兩地派縣政府人力協助鄉親取票。

在台東縣長饒慶鈴及民主進步黨籍立法委員劉櫂豪爭取下，從今年春節開始，返鄉專車售票直接納入台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定都比照台鐵現有規範辦理。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年春節返鄉專車車票銷售時間訂於1月15日零時起開放訂票，國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開兩者的配偶及直系血親一親等的鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格。

另於次日（16）日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

交觀處指出，民國110年春節返鄉專車，台鐵將提供樹林到台東3列車次以及春節後的返工專車台東到樹林3列車次，每列車366座位。

其中，返鄉專車樹林至台東為2月9日晚上6時22分太魯閣6178車次、2月10日上午8時6分普悠瑪6174車次及下午1時8分普悠瑪6176車次。

返工專車台東至樹林為2月15日中午12時33分普悠瑪6177車次、2月16日中午12時33分普悠瑪6177車次及下午1時32分普悠瑪6179車次。

交觀處提醒台東鄉親，「台東縣政府年節返鄉專車」換票服務僅限於這次各專列車次間進行退換，不得更換返鄉專車以外的列車車次。

交觀處表示，若需更換請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等，則依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。（台鐵局訂票網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query）。

另外，為鼓勵年輕人提早返鄉及寒假到東部旅遊，劉櫂豪向台鐵局爭取春節前後辦理東部幹線及南迴線火車票大專生7折優惠，可同時達到東部春節疏運分流及觀光效益。

初步初步規劃1月18日至1月22日、2月18至2月20日間，開放東部幹線與南迴線部分列車，辦理大專生返鄉及返校購票7折優惠方案。詳細方案，台鐵局會另行公布。