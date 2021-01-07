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黎明機構「樂。咖啡」老店新開　一杯咖啡助弱勢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
黎明機構在花蓮市的樂道庇護商店，改名「樂。咖啡」重新開張。圖／黎明機構提供
黎明機構在花蓮市的樂道庇護商店，改名「樂。咖啡」重新開張。圖／黎明機構提供

疫情造成社福寒冬，花蓮黎明機構去年勸募金額驟降3成。黎明機構位於花蓮市光復街的樂道庇護商店，近日老店新開，加入咖啡、茶飲、輕食等販售，更名「樂。咖啡」，店內有兩名身心障礙員工負責外場服務，藉由訓練他們投入職場，輔導自立。

「樂。咖啡」昨天開張，花蓮市長魏嘉賢、縣府社會處勞資科長黃玉絮、花蓮市國治里長林建岐等人，都前往品嘗一杯熱飲，給員工溫暖鼓勵。

黎明機構職業重建中心主任鍾京廷表示，「樂。咖啡」經過2個月的籌備試營運，由一位支持性就業服務員負責餐點、沖煮飲品，另也培訓兩名庇護員工，進行顧客接待、帶位、收費、送餐、外帶餐點包裝等工作。

2名庇護員工曾有在外銷售的經驗，也有按計算機、找錢的能力，但是動作可能慢一點，請民眾多點時間耐心等候，體驗慢活，也給身心障礙者自立的機會。

花蓮黎明教養院所屬的黎明機構，12年前成立黎明身心障礙者庇護工場，透過烘焙坊、輕食小舖、洗衣坊等不同類型的職業訓練，幫助身心障礙者開發專業技能與潛力。連同「樂。咖啡」，目前在花蓮市有兩個庇護工場據點。

黎明機構表示，這裡也是黎明整合性服務系統自製產品的銷售中心，除了飲品、點心，還買得到「黎明向陽園」的雞蛋、薑黃粉、農牧產品，及「黎明社區作業所」手做拼布與珍珠帶編織品。營業時間為每周三至周日，上午8時30分至下午4時30分，也會跟外送平台合作。

花蓮市長魏嘉賢（左2）等人慶祝「樂。咖啡」重新開張，也邀民眾共襄盛舉，到店內品咖啡。圖／黎明機構提供
花蓮市長魏嘉賢（左2）等人慶祝「樂。咖啡」重新開張，也邀民眾共襄盛舉，到店內品咖啡。圖／黎明機構提供
黎明機構在花蓮市的樂道庇護商店，改名「樂。咖啡」重新開張，市長魏嘉賢（左）前往支持。圖／黎明機構提供
黎明機構在花蓮市的樂道庇護商店，改名「樂。咖啡」重新開張，市長魏嘉賢（左）前往支持。圖／黎明機構提供
花蓮市長魏嘉賢（左2）等人慶祝「樂。咖啡」重新開張，也邀民眾共襄盛舉，到店內品咖啡。圖／黎明機構提供
花蓮市長魏嘉賢（左2）等人慶祝「樂。咖啡」重新開張，也邀民眾共襄盛舉，到店內品咖啡。圖／黎明機構提供

咖啡 庇護工場 疫情

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