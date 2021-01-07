聽新聞
test
0:00 / 0:00
黎明機構「樂。咖啡」老店新開 一杯咖啡助弱勢
疫情造成社福寒冬，花蓮黎明機構去年勸募金額驟降3成。黎明機構位於花蓮市光復街的樂道庇護商店，近日老店新開，加入咖啡、茶飲、輕食等販售，更名「樂。咖啡」，店內有兩名身心障礙員工負責外場服務，藉由訓練他們投入職場，輔導自立。
「樂。咖啡」昨天開張，花蓮市長魏嘉賢、縣府社會處勞資科長黃玉絮、花蓮市國治里長林建岐等人，都前往品嘗一杯熱飲，給員工溫暖鼓勵。
黎明機構職業重建中心主任鍾京廷表示，「樂。咖啡」經過2個月的籌備試營運，由一位支持性就業服務員負責餐點、沖煮飲品，另也培訓兩名庇護員工，進行顧客接待、帶位、收費、送餐、外帶餐點包裝等工作。
2名庇護員工曾有在外銷售的經驗，也有按計算機、找錢的能力，但是動作可能慢一點，請民眾多點時間耐心等候，體驗慢活，也給身心障礙者自立的機會。
花蓮黎明教養院所屬的黎明機構，12年前成立黎明身心障礙者庇護工場，透過烘焙坊、輕食小舖、洗衣坊等不同類型的職業訓練，幫助身心障礙者開發專業技能與潛力。連同「樂。咖啡」，目前在花蓮市有兩個庇護工場據點。
黎明機構表示，這裡也是黎明整合性服務系統自製產品的銷售中心，除了飲品、點心，還買得到「黎明向陽園」的雞蛋、薑黃粉、農牧產品，及「黎明社區作業所」手做拼布與珍珠帶編織品。營業時間為每周三至周日，上午8時30分至下午4時30分，也會跟外送平台合作。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言