黎明機構「樂。咖啡」老店新開　一杯咖啡助弱勢

疫情造成社福寒冬，花蓮黎明機構去年勸募金額驟降3成。黎明機構位於花蓮市光復街的樂道庇護商店，近日老店新開，加入咖啡、茶飲、輕食等販售，更名「樂。咖啡」，店內有兩名身心障礙員工負責外場服務，藉由訓練他們投入職場，輔導自立。

「樂。咖啡」昨天開張，花蓮市長魏嘉賢、縣府社會處勞資科長黃玉絮、花蓮市國治里長林建岐等人，都前往品嘗一杯熱飲，給員工溫暖鼓勵。

黎明機構職業重建中心主任鍾京廷表示，「樂。咖啡」經過2個月的籌備試營運，由一位支持性就業服務員負責餐點、沖煮飲品，另也培訓兩名庇護員工，進行顧客接待、帶位、收費、送餐、外帶餐點包裝等工作。

2名庇護員工曾有在外銷售的經驗，也有按計算機、找錢的能力，但是動作可能慢一點，請民眾多點時間耐心等候，體驗慢活，也給身心障礙者自立的機會。

花蓮黎明教養院所屬的黎明機構，12年前成立黎明身心障礙者庇護工場，透過烘焙坊、輕食小舖、洗衣坊等不同類型的職業訓練，幫助身心障礙者開發專業技能與潛力。連同「樂。咖啡」，目前在花蓮市有兩個庇護工場據點。