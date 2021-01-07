聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊台東鳳梨釋迦外銷 農會推優惠拓展內銷
台東鳳梨釋迦進入產期，但面對新冠肺炎疫情持續延燒，外銷受到影響，尤其中國大陸市場提高檢疫標準及核酸檢測措施，加上貨櫃缺貨，對此，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會將全力推展國內市場，分散風險，讓釋迦農度過寒冬。
台東地區農會總幹事李建通表示，因應鳳梨釋迦外銷問題，昨天策略聯盟、農會單位及農糧署東區分署台東辦事處共商對策，並達成共識將結合農委會國際、輔導處、縣府及縣農會等單位，透過電商平台媒合及網路來行銷。
台東釋迦栽種面積達5500公頃，鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量14000噸，今年因風調雨順，預估會超過15000噸的產量。但新冠肺炎疫情導致今年船班、貨櫃調配不順，檢疫、消毒、核酸檢測及通關問題多，市場壓力隨之增加。
不能預期因素太多，各貿易商出貨斷斷續續，影響品質及鮮度，即使出得去，市場價格反應也不太理想。加上今年沒有颱風，鳳梨釋迦產量增加，市場機制導致價格跌約2成。
李建通表示，即日起至20日，推出首波優惠方案，6公斤裝A級鳳梨釋迦，一箱9到12粒，含宅配到家運費從原價800元，優惠價只要600元；民眾只要上鳳梨釋迦產業策略聯盟及台東地區農會官網或電話洽詢，就能訂購優惠優質的鳳梨釋迦。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言