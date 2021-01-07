疫情衝擊台東鳳梨釋迦外銷 農會推優惠拓展內銷

台東鳳梨釋迦進入產期，但面對新冠肺炎疫情持續延燒，外銷受到影響，尤其中國大陸市場提高檢疫標準及核酸檢測措施，加上貨櫃缺貨，對此，鳳梨釋迦產業策略聯盟與台東地區農會將全力推展國內市場，分散風險，讓釋迦農度過寒冬。

台東地區農會總幹事李建通表示，因應鳳梨釋迦外銷問題，昨天策略聯盟、農會單位及農糧署東區分署台東辦事處共商對策，並達成共識將結合農委會國際、輔導處、縣府及縣農會等單位，透過電商平台媒合及網路來行銷。

台東釋迦栽種面積達5500公頃，鳳梨釋迦占了1800公頃，每年外銷產量14000噸，今年因風調雨順，預估會超過15000噸的產量。但新冠肺炎疫情導致今年船班、貨櫃調配不順，檢疫、消毒、核酸檢測及通關問題多，市場壓力隨之增加。

不能預期因素太多，各貿易商出貨斷斷續續，影響品質及鮮度，即使出得去，市場價格反應也不太理想。加上今年沒有颱風，鳳梨釋迦產量增加，市場機制導致價格跌約2成。