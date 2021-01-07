寒流北北基8縣市下探6度 基隆街友3棉被加雨傘陣擋風

中央氣象局指出，隨著寒流南下，各地氣溫下降，今天上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；其中雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜蘭、金門等8縣市，今上午至明天白天局部地區有6度以下氣溫發生的機率。基隆市政府昨晚續備妥禦寒物資，深夜到街頭關懷送衣物、暖暖包等。有街友街蓋了3條棉被，還用雨傘陣擋風。

基隆市政府社會處表示，今年首波寒流今天報到，昨晚社會處持續備妥禦寒物資，深夜到街頭去關心街頭無家者，除了解他們遭遇的困難外，也勸導可以接受安置服務，針對暫時不願意接受服務者則提供禦寒物資，協助他們順利度過這波寒流，也逐一發放口罩、暖暖包等。

社工提醒街友千萬要注意自身保暖措施，不少街友都蓋了3條棉被，上下兩層棉被，中間再加一個睡袋，旁邊再用雨傘擋風，不只一把雨傘，有了開了2、3把，有牆壁的轉角處可以擋住一點的位置，街友搶著睡，社工要他們回家去，但街友都是搖搖頭。

社會局啟動街友低溫送暖關懷計畫，社工昨晚到街友經常駐足的愛三路地下道、車站前天橋及火車站南站等市區熱點加強探視。