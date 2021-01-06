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影／藝人許效舜當見習生！自曝參選基隆市長的理由
台中市里長聯合總會今天舉辦各區里長交流餐會，藝人許效舜日前鬆口有意參選下屆基隆市長，今天在藝人NONO陪同下出席活動。許效舜說，他的目標就是跟所有人合作，未來不排除任何黨派，最想合作的是基隆市的市民，他今天南下是來當「見習生」，並自曝參選基隆市長的理由。
許效舜說，他的父親擔任過4任基隆市議員，早在他30多歲時，父親就曾要他回去選議員，但他自覺在電視上表演是服務全台灣的人，他的父親尊重他的選擇，讓他能以藝人身分提供快樂的生活元素，服務更多人。
許效舜指出，去年他想到自己再1年就60歲，在演藝圈30年累積了一些人脈或能量，看到社會亂象，包括逆倫弒親、年輕人藥物危害、年輕人價值扭曲等現象，令他深感應該為社會做些事，加上有不少企業界人士跟他有共同想法，決定挺身而出服務。
許效舜表示，他今天到台中當見習生，了解里長服務基層的經驗；很多人好奇未來他將跟那個政黨合作？他的目標就是跟所有人合作，也不排除任何黨派，但最想合作的是基隆市的市民，盼能把30年來的心血及經驗，回饋給他未曾離開過的故鄉。
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