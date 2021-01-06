基隆外木山亂丟垃圾包告發百件 店家自花郵資寄回垃圾
基隆市外木山湖海路有一處路段，經常有民眾開車、騎車來亂丟家戶垃圾，環保局設置警告牌民眾仍視若無睹，環保局去年7月開始裝監視器蒐證，1年來已依廢棄物清理法告發超過100件。附近有店家還自己花100元郵資把垃圾裝箱寄回給亂丟亂丟者，警告不要再亂丟。
外木山湖海路有一處路段經常被丟垃圾成為髒亂點，經常有民眾來亂丟家戶垃圾包，讓附近居民及店家不堪其擾，只要有人包幾包後，馬上就有很多人跟著丟，堆積如山，不僅散發臭味，還有野狗四處咬，造成環境汙染，垃圾四散。
附近店家及居民說，曾看到有人開車經過時搖下車窗，直接就把大包垃圾丟出來。還有人騎著機車載著多包垃圾丟到現場，馬上就離開。還有不小人是走路來丟，勸都不聽。
據附近一家咖啡店業者說，民眾愛來亂丟垃圾，曾經勸阻但沒有人聽，因野狗很多，咬得亂七八糟，讓附近大家都很頭痛。業者說，有一次他在垃圾袋找到帳單，上面有地址，他就去超商花100元郵資裝箱把垃圾寄回去，希望達到嚇阻效果，要讓對方知道造成汙染，希望不要再來丟。
基隆市政府環保局指出，此處路段環保局列為重點取締，也設置告示牌，去年7月加裝24小時監視器蒐證，環保局會根據相關證據位法告發，呼籲民眾不要貪圖一時方便，亂丟垃圾。亂丟垃圾可依違反廢棄物清理法告發1200到6000元，會破袋檢查、調監視器、埋伏稽查等，才找出丟包者。
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