聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮萬里溪橋南下路段即日起改道 預計明年完工
位於台9線的花蓮萬里溪橋是當地交通要道，因應已拓寬的道路及增加的車流量，公路總局蘇花改工程處進行改建工程，南下即日起改道行駛至新橋。工程處表示，請用路人行經該路段減速慢行，並配合現場交通管制人員指揮及號誌行駛。機車務必行駛機慢車專用道，以確保行車安全。
蘇花改工程處指出，萬里溪橋2019年3月12日動工拓寬，路段長度包含萬里溪新橋長525公尺、路堤段長約483公尺，總工程經費約7億元，工程預計2022年4月竣工，完工後南北向均有4線道提供用路人行駛。
鳳林警分局指出，為配合台9線萬里溪橋改建工程，預先與該工路段及施工單位等會勘，針對改道路段漸變段起點增設2面指示標誌牌面，加強交通疏導及路況監控，並於改道路缺口處設置阻隔設施，以避免車輛誤闖，加強夜間警示照明設施。
鳳林分局長林昆達表示，台9線萬里溪橋屬於鳳林區易下雨路段，且施工改道路段將大幅變更原有行車動線，請用路人務必減速慢行，確實依照交通指示標誌及現場指揮人員指示行駛，另請機慢車駕駛人行駛右側機慢車優先道，切勿進入快車道，避免發生危險。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言