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花蓮萬里溪橋南下路段即日起改道 預計明年完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪橋南下路段即日起改， 預計明年完工為4線道公路。圖／警方提供
花蓮萬里溪橋南下路段即日起改， 預計明年完工為4線道公路。圖／警方提供

位於台9線的花蓮萬里溪橋是當地交通要道，因應已拓寬的道路及增加的車流量，公路總局蘇花改工程處進行改建工程，南下即日起改道行駛至新橋。工程處表示，請用路人行經該路段減速慢行，並配合現場交通管制人員指揮及號誌行駛。機車務必行駛機慢車專用道，以確保行車安全。

蘇花改工程處指出，萬里溪橋2019年3月12日動工拓寬，路段長度包含萬里溪新橋長525公尺、路堤段長約483公尺，總工程經費約7億元，工程預計2022年4月竣工，完工後南北向均有4線道提供用路人行駛。

鳳林警分局指出，為配合台9線萬里溪橋改建工程，預先與該工路段及施工單位等會勘，針對改道路段漸變段起點增設2面指示標誌牌面，加強交通疏導及路況監控，並於改道路缺口處設置阻隔設施，以避免車輛誤闖，加強夜間警示照明設施。

鳳林分局長林昆達表示，台9線萬里溪橋屬於鳳林區易下雨路段，且施工改道路段將大幅變更原有行車動線，請用路人務必減速慢行，確實依照交通指示標誌及現場指揮人員指示行駛，另請機慢車駕駛人行駛右側機慢車優先道，切勿進入快車道，避免發生危險。

萬里

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