租地下室實驗飄蒜味 基隆環保局稽查命令搬遷
許姓男子承租基隆市暖暖區一處社區地下室實驗，卻飄散濃厚蒜頭味引起居民反彈，環保局派員稽查，除要求立即停止運轉外，並在2月底前完成搬遷，否則將依法開罰。
基隆市環保局空氣及噪音管制科長李昆達今天指出，經派員稽查後，現場有3組抽風設備和6座恆溫箱，稽查當時設備正在運轉且有蒜頭味逸散，立即令現場人員關閉設備，並告知相關法令，要求勿開啟設備。
李昆達說，4日再度派員複查，現場門窗均已封閉，並要求許姓男子2月10日前完成搬遷，且搬遷前不得再進行烘烤、放置等作業，若發現設備再度運轉，將依違反「空氣污染防制法」規定，處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。
基隆市議員林旻勳指出，與環保局到場會勘時，在巷口就聞到陣陣大蒜味，往地下室走近刺鼻味道更是濃厚，連戴著口罩都難以承受，不僅有些車內瀰漫著大蒜味，還有民眾感到噁心想吐，居民苦不堪言。
林旻勳表示，現場是煉製大蒜精（黑蒜）場域，除排風不良外，門口還留有白色泡沫狀液體，非常不適合設置在民宅地下室，他立即要求環保局以最快的速度處理，儘速還給民眾正常生活。
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