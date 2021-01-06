「雨過天晴」基隆新生兒借閱證藝術風 盼過疫情與雨季

基隆市文化局今天公布今年限定版的新生兒借閱證卡面，特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品「雨過天晴」，融入藝術風，盼祝福雨港基隆的孩子們，也能如雨後天晴般展現生命力，走過疫情影響與雨季多雨。

為推廣新生兒閱讀紮根並提供市民便利服務，基隆市文化局與民政處2019年起共同推動新生兒閱讀禮袋發放，將閱讀與育兒資源整合，讓民眾在辦理出生登記的同時，即可一併領取閱讀禮袋及同時申辦公共圖書館借閱證。

文化局長陳靜萍表示，「借閱證也能是藝術品」，文化局打破圖書借閱證的制式想像，讓每一位出生的小朋友可以馬上領到當年度限定版借閱證，繼去年首度將新生兒借閱證結合文化局典藏之基隆新銳畫家許志偉的作品「港都的漫遊」做為卡面，共有2007名新生兒獲得，鋼彈機器人飛越基隆港上空獲得好評。

陳靜萍說，今年從「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎選出，以畫家朱慧芬作品「雨過天晴」作為卡面，作品以描寫港邊在雨後初放晴的景象，除了鼓勵孩子欣賞藝術作品外，也祝福每位在基隆雨港出生的孩子們，都能不畏風雨茁壯長大，在雨過天晴後力展豐沛生命力。

文化局指出，「雨過天晴」光影的掌握帶出了擾攘的氛圍也讓觀者彷彿身歷其境，有鑒於2020年疫情影響與今年基隆雨季雨多，雨過天晴後的展望也令人期待。