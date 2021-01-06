推動國際教育 東華附小今辦12國聯合升旗典禮
位於花蓮的國立東華大學附設國小長期推動國際教育，也有不少外籍學生，因為疫情之故，學校暫停國際交流，但精心設計「世界廚房在附小」學習活動，邀校內外籍家長從飲食、國歌、宗教等面向介紹各國風情，今天還舉辦「12國聯合升旗典禮」，讓學生體驗並學習尊重不同的文化。
東華附小校長鮑明鈞說，學校外國籍的家長來自日本、韓國、越南、泰國、印尼、新加坡、加拿大、美國、墨西哥、澳洲、伊朗等11個國家，連同本國國旗，今天在校內一起升起，讓附小有如一個小型的聯合國，也讓來自不同國家的學生，在校內隨時可以看到自己國家的國旗，以自己的國家為榮。
鮑明鈞說，東華附小推展國際教育已經10年，原本每年都安排師生與國外姊妹校互訪、交流，讓學生實地體驗異國文化，雖受到疫情影響停辦，但國際教育不會因此中止，仍規劃「世界廚房在附小」課程，先前已邀請外國籍家長到校製作家鄉美食，介紹該國的國旗與國歌。
為期3個月的課程，邀請不少外籍家長到校分享美食，來自澳洲的BEN介紹司康，墨西哥家長帶來捲餅，也有印尼籍的媽媽到學校介紹當地信仰回教，讓學生認識不同宗教。
鮑明鈞說，透過系列活動，希望學生了解，國際教育不是只有出國交流，更重要的是透過文化體驗，培養出孩子尊重與包容的情懷，打造和諧的校園環境。
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