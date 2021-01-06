基隆市區2地下道漏水 林右昌會勘允改善

基隆市議員童子瑋曾提市區2處地下道漏水等問題，市長林右昌昨天與童子瑋等會勘，林右昌表示，對漏水等可立即改善部分請工務處安排時間處理，並請都發處規劃設計改善。

童子瑋今天表示，他曾在議會總質詢時提出，基隆市今年要舉辦城市博覽會，市中心的主展區人行空間是辦展很重要的環節，城隍廟前地下道及東岸地下道使用率相當高，但長期以來有漏水、積水問題，地磚破損且環境有異味，加上街友聚集等問題，有很大的改善空間。

林右昌勘查後表示，可立即改善的包含水溝蓋、燈箱、照明、漏水及地磚汙垢，請工務處安排時間施作，至於城隍廟地下道整體環境，則請都市發展處規劃設計改善。

童子瑋說，也趁機向林右昌反映，包括孝一路及忠一路口的行人穿越線，為符合市民用路需求，應重新劃設及調整；城隍廟前的公車候車亭，未來遷移到南站前廣場，現有的候車亭將重新規劃設計，變更為基隆客運候車區，並改善候車環境，而仁祥醫院前的天橋預計今年拆除，屆時市中心市容將有更大的改變。