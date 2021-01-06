15年前處理棄嬰案 退休警猜折斷手鐲是相認信物

15年前花蓮縣瑞穗鄉1名棄嬰由美國家庭收養長成陽光少年。當年處理此案的退休警員林茂隆今天說，當時棄嬰紙箱內有1個折斷的手鐲，猜想是生母故意留下將來當作相認信物。

1封飄洋過海寄來的感恩信，將時空拉回到民國94年9月，楊姓男子與妻子在花蓮縣瑞穗鄉富民村家中聽見嬰兒哭聲，循聲發現1名被棄置的男嬰，連忙向鳳林警分局富源派出所報案。

時任富源派出所警員林茂隆依規定受理，並聯繫社會福利機構安置男嬰，男嬰後來由美國家庭收養，如今長成愛打籃球、喜愛小動物的陽光少年。

林茂隆回憶，當時獲報後前往瑞穗鄉富民村，在1家雜貨店門前公用電話下方1個紙箱內發現被毛巾包裹著臍帶未剪斷的男嬰，上面覆蓋1件外套；印象深刻的是，紙箱內還有1個折斷的手鐲，猜想是生母故意留下好讓將來當作相認信物。

林茂隆說，記得當時天氣沒有很冷，嬰兒幸運沒有失溫或被野狗叼走，趕緊將嬰兒帶回派出所，隨即聯繫社會福利機構進行安置，民國100年由美國家庭收養。

1封來自美國的感恩信日前經由忠義社會福利機構輾轉寄到花蓮縣警察局鳳林分局富源派出所，所長張宏振先是利用警政勤區系統查詢，再依信中提供地址查訪，均一無所獲。

之後聯繫上當年受理此案的林茂隆確認確有其事，只是經過10多年，早已沒有當年報案人楊姓男子的聯絡資料。張宏振請派出所同仁利用勤區訪查時向里民打探消息，希望能將這封感恩信交到楊男手裡。

經富源派出所員警多日來四處探尋查訪，終於由副所長劉裕君循線找到當年楊姓男子的住處，遺憾的是楊姓阿公已在7年前過世。

遺孀84歲的柏老太太又驚又喜地從警員手中接下信件，她說，代替丈夫收到這一封穿越時空15年的感恩信，成為她珍貴且美麗的回憶。

她細讀其中內容及生活照，看到當年那個被發現的棄嬰，如今已是身強體壯的高中生，深表欣慰。