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新一波寒流更冷！太平山可望降瑞雪 明起實施機動管制

聯合報 / 記者張議晨 / 宜蘭即時報導
寒流來襲，太平山將啓動預警性管制措施，圖為上一波寒流，園區出現的「霧淞」。圖／羅東林管處提供
寒流來襲，太平山將啓動預警性管制措施，圖為上一波寒流，園區出現的「霧淞」。圖／羅東林管處提供

新一波寒流7日南下，宜蘭太平山國家森林遊樂區，預估海拔1000公尺以上據點有機會下雪，園區啟動預警性封園，7日中午12時許，不再開放遊客入園，園區蹦蹦車末班車調整為10點半、返程末班車12點；8日至10日，則視園區路面狀況，機動調整開園時間。

上一波寒流急凍全台，元旦當天太平山山毛櫸步道尾段降下今年首波瑞雪，園區海拔1000公尺以上部分路段，則出現霧淞現象，整片翠綠山林染成銀白色世界。

根據中央氣象局預估，新一波寒流7日南下，預計8日周五清晨最冷，低溫下探5度，海拔介於365至2000公尺的太平山，預計1000公尺以上據點，若水氣充足都有機會再降瑞雪。

羅東林管處說，依據氣象資料，園區氣溫可能下探0度以下，依據往年經驗，7日至10日道路易出現結冰，因此實施預警性機動管制；7日中午12時許，不再開放遊客入山。

8日至10日，則視路面情況機動管制車輛，另雪期期間，園區車輛總量管制，入園車輛達1000部，不再開放車輛入山。

太平山 寒流 羅東

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