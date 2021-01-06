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防疫旅館吃緊宜蘭1/15將滿房 決定優先照顧縣民入住
從1月15日起，入境者以集中檢疫或防疫旅宿為原則，由於返國過年的民眾多，各地陸續傳出防疫旅館一房難求。宜蘭縣衛生局依照目前訂房統計，15日防疫旅館住房率高達九成八，且訂房持續增加，將以宜蘭縣民優先入住。
農曆年是2月初，依照返國檢疫隔離14天推算，多數人選擇在本月中回國；因英國出現變種病毒，流行疫情指揮中心限縮非本國籍人士入境，1月15日起禁非居家檢疫者者同住，也就是居家檢疫要求一戶只能一人或是只容許入境同行者同住，原本就住在房子裡的家人或親友都不得同住。
新規定造成返國者搶訂防疫旅館，傳出台北市、台南市、新竹縣市、高雄市的防疫旅館都已爆滿，宜蘭的情況也吃緊，縣衛生局表示，宜蘭防疫旅館共120間房，目前住滿五成，但隨著年節接近，統計本月15日預訂住房情況九成八，訂房持續增加中，衛生局目前正與其他旅館業者溝通，希望能再多提供防疫旅館房間。
不過旅館業者表示，年節期間是住房旺季，若做為防疫旅館之後，要再提供一般房客入住，必須經過消毒清潔，打理也需要一段時間才能供應，「很難啦」，意願不高；至於蘭陽檢疫所可以收容一百多人，目前暫時沒有人入住，陽明大學附設醫院表示，若有需要，隨時加派人力，負起防疫責任。
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