寒流接續報到 荖葉價漲卻不見農民笑顏

上波寒流侵襲，台東荖葉5成受害，導致價錢飆漲一倍；下一波寒流即將報到，荖葉農憂雪上加霜。台東區農業改良場呼籲，寒流來襲隔日清晨，稍微噴水勿過溼，降低霜害。

荖葉是台東最重要的經濟作物之一，曾創下年產值新台幣150億元，去年底每公斤200元左右，今年元旦過後開盤就跳到480元左右，飆漲逾一倍。

陳姓荖葉農表示，荖葉價錢飆漲主要原因是因武漢肺炎疫情，進口的荖葉無法進入台灣搶市場，導致荖葉價錢持穩，接著上一波寒流導致台東荖葉50%凍傷，價錢才會瞬間飆漲。

陳姓荖葉農說，這幾天荖葉價錢的開盤價都維持在480元，這個價錢有可能維持至春節前後；不過，明（7）日寒流又將報到且這波水氣重，荖葉凍傷的情況會更嚴重，「雖然價錢好，但是葉子少了一半」。

農委會台東區農業改良場呼籲荖葉農，加強巡視荖葉園周圍黑網，避免強風灌入園區，並於寒流來襲隔日清晨，稍微噴水勿過溼，降低霜害。

番荔枝 （釋迦）方面，預計3周內要採收的果實，如果遭遇溫度低於15℃時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，如有鱗溝微開之果實應提早採收；而田間防範措施，已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋；或是在迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約網後13 公尺，依序再架設。