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台東1艘客輪前往蘭嶼海上突冒煙 緊急折返富岡漁港

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東1艘往返富岡及蘭嶼的客輪，今天上午7時許從富岡漁港出港後，航行不到10分鐘，船尾不明原因竄出濃煙，客輪隨即折返富岡，船上116名乘客被迫下船。圖／夏姓旅客提供
台東1艘往返富岡及蘭嶼的客輪，今天上午7時許從富岡漁港出港後，航行不到10分鐘，船尾不明原因竄出濃煙，客輪隨即折返富岡，船上116名乘客被迫下船。圖／夏姓旅客提供

台東1艘往返富岡及蘭嶼的客輪，今天上午7時許從富岡漁港出港後，航行不到10分鐘，船尾不明原因竄出濃煙，客輪隨即折返富岡，船上116名乘客被迫下船。海巡單位表示，冒煙原因初步了解疑為機械故障。

「出海不到10分鐘，就聞到濃濃的煙味道從船尾飄進船艙內。」夏姓乘客說，他聞到煙味就覺得怪怪的，就看到船上員工跑去船尾，隨後就廣播船要返回富岡漁港，就知道船一定出了甚麼問題，進港後就被通知下船。

這艘客輪是在上午7時許前往蘭嶼，航行途中船尾突然開始冒煙，船艙內不少乘客聞到味道，所幸客輪動力狀況未受損，很快折返富岡，虛驚一場。

海巡署富岡伽藍安檢所人員表示，冒煙原因初步了解疑似機械故障所致，船公司目前已進行維修，至於旅客部分，船公司也進一步安排相關接駁及退票後續事宜。

海巡署 蘭嶼

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