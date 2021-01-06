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誰來捐年菜 台東社福發起認購目前僅達3成

中央社 / 台東縣6日電

讓弱勢家庭享有溫馨年菜台東縣牧心智能發展中心發起「誰來捐年菜」活動，募集愛心年菜及保家箱，目標各1500份，目前認購僅約3成，期盼各界踴躍認購。

牧心智能發展中心董事長李豔菁今天表示，弱勢家戶生活物資匱乏，在歲末年終更無力購買年菜，因此，台東牧心自3年前發起募集年菜活動，希望讓他們能溫馨過年。

李艷菁表示，第1年發起活動募集約600份，第2年陸續有社福單位加入，數量約1000份，在善心人士協助下皆達標；今年參與的社福單位增加，包含蘭嶼朗島基督長老教會、台東縣自閉症協進會等18個單位。

她說，今年牧心推出2項方案，包含愛心年菜「珍幸福豪福氣送暖餐」，有酸菜燉雞湯及蓮子米糕組，一份新台幣999元；「保家箱」則有日常用品、罐頭及暖心毛毯等，1份1200元。

李豔菁說，受疫情影響，物資募集不易，牧心比往年提早1個月開始募集年菜，截至1月4日，年菜募集389份、保家箱55份，認購狀況較冷清，「1500份的壓力很大」，希望各界分享愛心，活動至1月29日止。

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