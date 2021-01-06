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台東南迴公路禁止左轉怪號誌 駕駛：誰會撞護欄跳海？

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
南迴公路台東香蘭至金崙段，南下高雄方向路段近日多了幾處「禁止左轉」的號誌牌，卻令駕駛看了「霧煞煞」。記者尤聰光／攝影
南迴公路台東香蘭至金崙段，南下高雄方向路段近日多了幾處「禁止左轉」的號誌牌，卻令駕駛看了「霧煞煞」。記者尤聰光／攝影

南迴公路台東香蘭至金崙段，南下高雄方向路段近日多了幾處「禁止左轉」的號誌牌，不過，有駕駛看了號誌牌後，卻愈看愈奇怪！認為左邊沒路，卻設置禁止左轉，邏輯太不合理了。有駕駛開玩笑說：「誰會左轉衝撞護欄去跳海」。

公路單位表示，香蘭至金崙段南下路段設置「禁止左轉」的目的是防止有車輛從舊省道出來後，沒注意同向來車直接左轉，造成交通事故；該路段共有5處舊省道路連接新省道，除了設置禁止左轉號誌，也設置「非公務車請勿進入」號誌。

「如果是禁止迴車、停看聽號誌還比較合理。」林姓駕駛說，別說香蘭至金崙段，一直開到大武左邊根本都沒道路接連省道，不是懸崖，就是太平洋，設置禁止左轉號誌牌，怎麼想都很怪，且不合理，難道真的有人會去左轉衝撞護欄跳海，邏輯說不過去。

另有張姓貨車司機表示，設置禁止左轉號誌真的很搞笑，一是沒有道路讓你左轉，二又是雙黃線，三是舊省道只准公務車進入，開公務車的人，會真的左轉？實在不曉得設置禁止左轉的用意？到時候又要重新設置，浪費公帑。

有駕駛看了號誌牌後，卻愈看愈奇怪！認為左邊沒路，卻設置禁止左轉，邏輯太不合理了。記者尤聰光／攝影
有駕駛看了號誌牌後，卻愈看愈奇怪！認為左邊沒路，卻設置禁止左轉，邏輯太不合理了。記者尤聰光／攝影
南迴公路香蘭至金崙段，共有5處舊省道路連接新省道，公路單位除了設置「禁止左轉」號誌，也設置「非公務車請勿進入」號誌。記者尤聰光／攝影
南迴公路香蘭至金崙段，共有5處舊省道路連接新省道，公路單位除了設置「禁止左轉」號誌，也設置「非公務車請勿進入」號誌。記者尤聰光／攝影

事故 台東

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