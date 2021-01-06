15年前遭遺棄獲救 台裔美籍少年跨海尋恩人

花蓮鳳林警分局上個月底收到一封來自美國的信件，15歲的山姆（Sam）想找尋當年撿到他的救命恩人楊先生，但時隔多年楊先生年邁離世，由90多歲的楊奶奶代為接下這份遲來的感謝。

今年15歲的山姆，出生沒多久就被遺棄在花蓮縣瑞穗鄉富民村路旁，因為宏亮的哭啼聲，讓楊老先生發現他的身影，向警方通報，由社福機構接手援助，開啟他的新人生。

山姆的信以中文書寫，他寫到「我在台灣跟寄養媽媽住了5年後，出養到美國一個開心的家庭，也有其他來自台灣的手足，我在出養資料中，找到一份警察局報告記載，我出生那天，你（楊老先生）在公寓外頭找到了我」。

「我想要跟你說謝謝，給我所需要的幫助，你救了我一命。我非常感激，你在我生命中所扮演的角色」，信中也表達未來有機會想到花蓮拜訪，這封信件由忠義社會福利事業基金會轉送到花蓮鳳林警分局富源派出所，也就是當年山姆被送到的派出所。

富源派出所副所長劉裕君表示，由於附上的地址與目前地址不太相同，當時承辦的員警也退休了，當時沒有留下楊老先生的聯絡資訊，只能在大概位置挨家挨戶詢問，花了4天時間，在村內一間雜貨店找到楊老先生的家人。

不過，楊老先生已經離世多年，留下90多歲楊奶奶和女兒同住，對於當年先生撿到的小男嬰，楊奶奶說印象不深，但多年後得知先生曾經的善舉幫助一個小生命，如今收到這份遲來的感謝，為先生感到欣慰。

劉裕君說，楊奶奶雖然對這段往事沒有印象，但仔細的看著信中一字一句，認真看著信件中男孩的照片，警方也將楊老先生一家的近況，轉達給忠義社會福利事業基金會。