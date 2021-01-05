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小農友善食材變精致國宴料理 生態廚師能讓美食說故事
台灣生態飲食設計中心近來在全台各地培訓生態廚師，此作法與宜蘭推動的綠色永續農業旅遊不謀而合，今天生態廚師來到頭城農場，展示2個多月來與在地友善小農研發的餐食料理，每道菜不但精致美味，更可媲美國宴料理，訴說農民辛苦耕耘的產地故事。
「誰說小農栽種的東西難登大雅之堂？」宜蘭縣政府農業處表示，鼓勵農民以有機或友善的方式種出好食材，縣府推動宜蘭嚴選農作物、評選好上加好的冠軍米，提高農作物的附加價值；目前縣內有休閒農業區結合旅遊，以在地食材做出每套上千元的無菜單料理，很受歡迎。
台灣生態飲食設計中心與頭城農場安排14位台灣各地生態廚師，深入拜訪16位宜蘭友善農友，歷時2個多月，今天藉由5道餐食料理的展現，讓廚師、農友及民眾體會食材與生態、土地與生命的故事。
5道菜包括蘭陽金柑與台灣鯛製成的「復育‧馥郁」，以蒜仔酒、蒜苗及鹹豬肉製成「復刻版蒜仔酒」，白米與糙米的「田裡少女」，麻竹筍、蛤仔及剝皮魚的「山真海味」，甜點則是茶凍榚頭與台茶氣泡酒，每道菜都是研發調配的手工菜，除了大量引用在地食材，其中有兩道跟魚有闗的料理，營養軟嫩好入口，銀髮族接受度高。
縣長林姿妙表示，為了協助友善小農的作物能展現更多元價值，去年10月起與台灣生態飲食設計中心聯手推動「生態廚師×宜蘭友善農友」的宜蘭國宴計畫，今天端上來的料理，讓人眼睛為之一亮，每道菜餚都可以上得了國宴抬面，目前是一個開始，未來縣府會協助培訓更多生態廚師，把在地食材發揮淋漓盡致，遊客到休閒農業區旅遊就有機會嘗到。
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