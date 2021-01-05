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台東縣達仁等3鄉規畫弱勢接送 車費享補助優惠

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東衛生局為達仁、大武及長濱3鄉長者提供到宅接送服務，由在地族群民眾服務，溝通沒有障礙，可用來就醫、洗腎、復健、採買、探親、洽公等，只要居住在3鄉65歲以上長者或55歲以上原住民，都能以公車票價半價優惠搭乘。

長照失能及身心障礙者每月最高補助2400元，且1人陪同免費，共乘還可再打折，但要在7天前撥長照專線1966申請，以便調派。

台東縣南北狹長，幅員遼闊高山多，南北交通車程往返約需2小時，偏鄉及離島公共交通運輸又不便，交通成為長者難題，縣府在達仁等3鄉打造長照交通接送服務。

衛生局長照科指出，醫學進步，國人平均年齡不斷增加，長照需求遞增，全縣現有37輛長照交通接送車、16輛社區巡迴接送車、29輛復康巴士，也提供離島民眾從港口、機場到醫療院所的接送服務，未來規畫導入民間無障礙計程車，擴大服務。

長照 衛生局 台東

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