入選10大國旅城市 林右昌：基隆朝精緻旅遊邁進
旅遊業者Expedia智遊網日前公布2021旅遊趨勢報告，基隆市名列台灣旅客喜愛的10大國旅城市，基隆市長林右昌今天說，基隆未來要朝向更精緻、高品質服務，提供旅客更好體驗。
林右昌上午在市務會議後記者會說，基隆被評比為10大國旅城市，這是基隆市的光榮，代表市府6年來努力改善市容景觀和觀光景點有了很大的成果。
林右昌舉例，在他剛上任時國立海洋科技博物館和附近的潮境公園一帶每年遊客大概約40萬人次，到了去年已高達210萬人次，和平島公園、正濱漁港色彩屋每逢假日也是國人重要到訪景點。
林右昌表示，市府今年會更努力，因為10月要舉辦城市博覽會，這是基隆幾十年來最重要的盛事。基隆未來要朝向更精緻、高品質服務，市府一定會管控好遊憩品質，提供旅客更好的體驗，歡迎大家造訪基隆。
此外，林右昌說，基隆的旅宿業近年經營績效非常好，但基隆長期以來最麻煩就是腹地取得較困難，由於數量有限無法提供太多的住宿空間，市府觀光及城市行銷處正與相關單位商談結合郵輪行程，提高基隆旅宿能量，預計今年會有初步成果。
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