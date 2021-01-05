鼓勵農地農耕 種大豆玉米即日起受理申報補助

鼓勵農地農耕、適地適種，農委會輔導契作非基因改造大豆、毛豆等作物，即日起開始受理申報補助，最高獎勵每公頃新台幣6萬元。

農糧署東區分署今天表示，110年「對地綠色環境給付計畫」相關措施開始受理申報，符合資格且有意願參加的農友，務必在110年1月4日至2月5日申報期間，攜帶證明文件到戶籍所在地公所或農會完成全年2個期作的申報作業。

東區分署表示，為提高國產糧食供應，同時提供農友復耕多元選擇，在適地適作原則下，持續輔導以契作方式種植非基改大豆、硬質玉米、小麥、毛豆等具進口替代或外銷潛力的「契作戰略作物」，並依作物品項給予每公頃3萬至6萬元獎勵金。

另外，農友也可從公告40項全國適用及5項地方政府自提的「地方特色作物」選擇種植，種類多元，同時兼顧地區特性，每公頃可領取2萬5000元獎勵金。

東區分署表示，為維護有限農業生產環境資源，並重視農地生產與生態環境多功能價值，針對非都市土地特定農業區及一般農業區之農牧用地，實際種植農糧作物者，在計畫原獎勵、給付金外，再給予每期作每公頃5000元「農業環境基本給付」；但辦理生產環境維護、林木、庭園景觀栽植或零星點綴栽植花木造景的土地，則不在給付範圍。