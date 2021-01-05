清水地熱爆遊客車流回堵公路 快過年了地方「剉咧等」

入冬，宜蘭人氣最旺的景點「清水地熱公園」 ，假日入園車流常回堵，連假更是早早在上午9點多就啟動車輛總量管制，停車一位難求。地方人士眼見接下來的農曆春節恐塞爆，紛紛建議縣府增闢停車空間，或以接駁方式串連長埤湖風景區，打造「雙景點」旅遊，紓解部分人潮車潮。

縣政府工商旅遊處表示，清水地熱公園因為腹地不夠，裡面最多只能容許1000人進入，停車250輛為上限，尤其疫情期間也不宜放太多人進入，對於地方的建議，縣府會再審慎評估。

清水地熱公園最近這幾年整建得很不錯，園區泡腳取暖，煮食區煮蛋煮玉米，入冬之後整座園區暖呼呼，成了旅遊熱點，最近只要是周六、日，園區滿滿人潮，最近元旦連假期間，遊客比早出門衝園區，上午9點多就啟動車輛總量管制，停滿250輛管控「一出一進」，入口車輛大排長龍，回堵到台七省道。

三星鄉民代表吳承修建議利用周邊河川地，整理增闢停車空間；三星鄉長李志鏞則說，附近長埤湖風景區空間寬廣，目前100多個停車位，若是不夠，再再整理出二、三百個停車位都沒問題，遊客可以把車輛停在這裡，再搭乘接駁車進入；如果清水地熱人潮爆滿，遊客就先在長埤湖遊玩後，等清水地熱人潮消退再前往。