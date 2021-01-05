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去年二期稻作乾旱陰影 台東農田水利會明提早啟動輪灌

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣池上、關山明天起啟動分區輪流灌溉計畫。取自GoogleMaps
台東縣池上、關山明天起啟動分區輪流灌溉計畫。取自GoogleMaps

台東縣去年二期稻作因沒有颱風和降雨大缺水，出現30多年來最嚴重乾旱，今年一期稻作即將插秧，台東農田水利會昨天規畫輪流灌溉計畫，直到明顯降雨為止，明天起執行，池上、關山各灌溉渠圳將2天供水一次，希望提早因應，避免今年一期稻作又逢乾旱。

池上和關山農田面積近4000公頃，但去年二期稻作沒有颱風帶來雨水，出現30年來的大乾旱，農民和水利單位被嚇到，數月來雨量也不足，擔心今年旱象重現，決定提早因應。去年二稻作也曾分區輪灌，當時水情比較吃緊，所以3天1次。

台東農田水利會另表示，大坡圳、大坡山圳、萬安圳、萬朝圳、山棕寮圳和美國圳屬獨立水源，末端及灌溉不易的農民建議衡量情況轉為昇值。有農民已表示要鑿井取水，希望可藉地下水源解除旱象威脅。

明天起到2月11日止，近1個月時間各灌溉渠圳將分區輪流供水，2天一次，每天上午8點通、斷水，如果再不下雨。「實在是去年被嚇到怕了」水利會池上工作站表示，目前農民尚未插秧，提早分區輪灌是未雨綢繆，去年的雨量太少影響農作，農民今年當然會比較緊張。

「一期（稻作）靠梅雨，二期靠颱風。」池上工作站表示，農民對颱風是又怕又愛，怕颱風太強損害農作，也怕沒有颱風雨水不足。去年沒有颱風，連帶雨水就不足，陽光充足一直曬田，根莖就不會旺。去年輪灌時已經整田插秧後，需要的水量比較水；但有的農民會提早插秧搶收，所以決定提早推動輪灌，以免管線末端農民無水可以淹田。

據氣象局資料，台東縣去年下半年僅8、9和11月全月雨量破100百毫米，但都未超過200毫米，對水田需求來說嚴重不足。

農民 颱風 台東

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