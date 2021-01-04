張惠妹跨年演唱會和元旦連假結束 台東全縣消毒

藝人張惠妹返鄉跨年演唱會加上元旦3天連假，台東湧入約45萬人次，因應防疫，今天上班日台東縣展開全縣大消毒。

台東縣政府環保局表示，2020年張惠妹跨年演唱會與元旦連假期間，根據台東縣政府交通及觀光發展處統計，湧入約45萬人次。自去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，每次只要全縣大型活動或連續長假前後，皆會調派防疫消毒大隊進行環境消毒工作。

除了各例行施作地點外，更自主增加重要景點及交通場站，全力防疫守護環境與在地縣民健康。

台東縣長饒慶鈴表示，去年防疫消毒大隊成立後，一直保持任務編組並持續運作，尤其2020年張惠妹專場演唱會是國內跨年活動首選及焦點，加上縣內有很多極具話題性的觀光景點及部落，吸引各界高度關注，一如預期台東人山人海。

縣府指出，在舉行任何活動前都以防疫為最重要考量，在武漢肺炎疫情結束前，都會維持連假前後全縣大消毒，請鄉親及遊客好好探索台東。

台東縣政府環保局表示，這次跨年及元旦連假後，縣政府共出動500人次進行各鄉鎮全面性消毒工作；另人潮較多觀光景點，包括關山鎮親水公園、鹿野鄉的鹿野高台、池上鄉伯朗大道、太麻里鄉多良火車站及櫻木花道、成功鎮比西里岸部落、富岡港口等特別加強消毒。