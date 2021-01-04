快訊

兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張惠妹跨年演唱會和元旦連假結束 台東全縣消毒

中央社 / 台東縣4日電
天后張惠妹台東跨年演唱會，一連帶來四十八首歌曲，嗨翻全場。圖／聲動娛樂提供
天后張惠妹台東跨年演唱會，一連帶來四十八首歌曲，嗨翻全場。圖／聲動娛樂提供

藝人張惠妹返鄉跨年演唱會加上元旦3天連假台東湧入約45萬人次，因應防疫，今天上班日台東縣展開全縣大消毒。

台東縣政府環保局表示，2020年張惠妹跨年演唱會與元旦連假期間，根據台東縣政府交通及觀光發展處統計，湧入約45萬人次。自去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，每次只要全縣大型活動或連續長假前後，皆會調派防疫消毒大隊進行環境消毒工作。

除了各例行施作地點外，更自主增加重要景點及交通場站，全力防疫守護環境與在地縣民健康。

台東縣長饒慶鈴表示，去年防疫消毒大隊成立後，一直保持任務編組並持續運作，尤其2020年張惠妹專場演唱會是國內跨年活動首選及焦點，加上縣內有很多極具話題性的觀光景點及部落，吸引各界高度關注，一如預期台東人山人海。

縣府指出，在舉行任何活動前都以防疫為最重要考量，在武漢肺炎疫情結束前，都會維持連假前後全縣大消毒，請鄉親及遊客好好探索台東。

台東縣政府環保局表示，這次跨年及元旦連假後，縣政府共出動500人次進行各鄉鎮全面性消毒工作；另人潮較多觀光景點，包括關山鎮親水公園、鹿野鄉的鹿野高台、池上鄉伯朗大道、太麻里鄉多良火車站及櫻木花道、成功鎮比西里岸部落、富岡港口等特別加強消毒。

台東 連假 跨年 張惠妹

延伸閱讀

台東跨年／張惠妹遭粉絲警告 33分鐘情歌串燒逼哭7萬人

台東跨年／張惠妹登台突道歉 喊要唱到看日出

台東跨年／男友Sam霸氣登台 阿妹隔空給力量

張惠妹跨年演唱會開始進場 人潮逐漸聚集

相關新聞

張惠妹跨年演唱會和元旦連假結束 台東全縣消毒

藝人張惠妹返鄉跨年演唱會加上元旦3天連假，台東湧入約45萬人次，因應防疫，今天上班日台東縣展開全縣大消毒

大溪漁港北側公設用地 宜縣府：解禁為住商區

宜蘭縣頭城鎮濱海路六段大溪漁港北側一帶土地，因劃定為風景特定區漁港用地，土地利用受限，經縣府向中央爭取，修正為甲種住宅區...

元旦連假前後 台東縣在景點全面消毒

2020年跨年與元旦連假期間，台東縣吸引大量觀光人潮。環保局在連假期間卻忙著在各觀光景點消毒，並增加交通場站全力防疫。縣...

私有土地被畫入漁港限建30幾年 縣府爭取終於獲解禁

宜蘭頭城鎮濱海路6段大溪漁港北側一帶土地，民國75年被中央劃為「頭城濱海風景特定區」漁港用地，但後來漁港並未使用那麼多土...

花蓮蜜香紅茶獨特甜香 3茶園獲亮點茶莊

農糧署2014年推動「發展亮點茶莊計畫」，輔導優質製茶廠及茶莊，結合自然景觀、在地文化等，朝六級化產業發展，全台共選出3...

送低收戶白米堆放基市府中庭 人還沒吃老鼠先吃了

農委會農糧署委託基隆市政府轉發低收入戶的白米，元旦前運到市府，堆放在中庭停車場旁棚架下方，引來老鼠彷彿辦「新年趴」，肆無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。