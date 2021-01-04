水情吃緊 台東縱谷啟動輪灌農民挖井取水
台東1期稻即將開始插秧，因水情吃緊，台東縱谷的池上和關山地區啟動輪灌措施，部分農民被去年乾旱嚇到決定鑿井因應。
農委會農田水利署台東管理處今天召集各地工作站和一級主管討論1期稻水情吃緊因應措施，初步決定池上鄉、關山鎮啟動輪灌措施，其他地區暫時維持正常。
隨後台東管理處長莊進忠率領大家前往台東市鎮水殿祈雨，希望天降甘霖，他說「既然無法求人只好求神幫忙，希望1期稻能順利插秧」，目前2天輪灌1次，尚可滿足稻田水量，不致乾涸。
青農魏瑞廷表示，從去年開始缺水，去年的2期稻池上地區已經展開輪灌，今年的1期稻水情依然吃緊，插秧期是1月15日至元宵節前後，這幾天就必須開始田間淹水，希望1期稻能順利成長。
魏瑞廷表示，許多農民被這次乾旱嚇到開始鑿井因應，不過，有些地方沒有水脈，還是挖不到水，要鑿井的農民已經排到年底了。
農委會台東區農業改良場表示，水稻在插秧初期和開花期2階段最需要水，插秧時期淹水除了稻子本身需求外，一方面也是抑制雜草生長，如果水不足，將來田間不好管理。
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