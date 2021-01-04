花蓮擬科技執法取締違規車 顧及商家卸貨再延期

花蓮警方為解決花蓮市區車輛違規狀況，在市區7處熱點設置科技設備，24小時錄影取證，原訂1月10日起正式開罰；今天又公布要會勘研議規劃卸貨區，正式執法時間延至4月1日。

花蓮縣警察局交通隊為防制交通事故及維持車流順暢，在花蓮市重要道路中山路沿線7處建置科技執法系統，24小時錄影，目前已試運轉，並預計自1月10日起正式開罰，取締違規停車。

相關訊息公布後，引起不少民眾反彈，尤其花蓮市區中山路沿線的店家門市，平時均須裝卸貨商品，沿路設有收費停車格，但沒有臨停卸貨區，店家裝卸貨幾乎是臨停紅線或併排，取締措施一旦施行，店家首先受影響，不少民意代表都接獲陳情。

花蓮縣警察局表示，考量避免影響商家及用路人權益，於元旦連續假期結束後儘速邀集路權單位會勘研議規劃卸貨區，並加長宣導期程，違規停車自動偵測科技執法設備正式執法時間改訂於4月1日。

花蓮縣警察局表示，這項執法設備經由智慧車牌辨識比對加上動態偵測軟體，自動判斷車輛是否處於違停狀況後，自動錄影、拍照，但並非單由系統認定舉發，每一件違規影像還須經過警員人工檢視違規態樣審慎判斷後，照違規構成要件依法開單，以免發生誤判狀況。

將針對惡意違規（臨時）停車（即路口範圍、設有禁止停車或臨時停車標線處所、併排停車、黃網線範圍、行人穿越道標線範圍、停車時間、位置、方式、車種不依規定）舉發，取締範圍為中山路沿線，共設置7組設備，涵蓋6個路段。

花蓮縣警察局指出，目前全台設置違規停車自動偵測科技執法設備的縣市有台北市、台南市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣及將施行的花蓮縣。