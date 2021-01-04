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私有土地被畫入漁港限建30幾年 縣府爭取終於獲解禁

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大溪漁港北側的私有土地被畫入漁港用地，限建30多年，如今終於獲得解禁，當地居民開心。圖／縣府提供
宜蘭大溪漁港北側的私有土地被畫入漁港用地，限建30多年，如今終於獲得解禁，當地居民開心。圖／縣府提供

宜蘭頭城鎮濱海路6段大溪漁港北側一帶土地，民國75年被中央劃為「頭城濱海風景特定區」漁港用地，但後來漁港並未使用那麼多土地，中央無力徵收又想變為保護區，居民得知跳腳，透過陳情縣府向中央爭取，終於獲得解禁。

大溪漁港北側用地長年遭禁建面積約0.36公頃，如今開放建築，縣長林姿妙今天下鄉向當地民代及居民報告好消息。縣府建設處表示，大溪漁港北側早年屬非都市計畫區，原本都可以建屋蓋房，但自從75年被劃為「頭城濱海風景特定區」漁港用地之後，政府勸導暫緩建築，實質上形同禁建，但中央又無力徵收土地，30幾年來使民眾權益嚴重受損。

內政部後來覺得有失妥當，針對大溪漁港未徵收取得的公共設施保留地，於106年起啟動「東北角海岸風景特定區計畫」公共設施用地專案通盤檢討，但結果竟是規劃做為有限制用途的「景觀保護區」，居民不甘多年權益受損，又被改畫為保護區，向縣府陳情爭取解禁。

縣府建設處認為，「頭城濱海風景特定區」漁港用地劃設後，政府雖然陸續完成大溪漁市場等多項漁港建設，但針對漁港北側0.36公頃用地，始終未能徵收開闢，縣長林姿妙107年上任後即了解現況，108年8月邀請內政部長官現勘，除聆聽當地民眾意見外，呼籲內政部正視民眾權益遭長年被限制及爭取合法建築的心聲。

直到後來內政部同意修正原方案，把這處漁港用地修正為「甲種住宅區及商業區」，日前經過內政部都市計畫委員會審議通過，全案終露曙光，因後續尚有行政程序要走，縣府今呼籲居民備妥文件，以利中央儘速核定解禁計畫。

宜蘭大溪漁港北側的私有土地被畫入漁港用地（圓圈處），限建30多年，如今終於解禁，當地居民開心。圖／縣府提供
宜蘭大溪漁港北側的私有土地被畫入漁港用地（圓圈處），限建30多年，如今終於解禁，當地居民開心。圖／縣府提供

內政部 建築 保護區

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