聽新聞
test
0:00 / 0:00
私有土地被畫入漁港限建30幾年 縣府爭取終於獲解禁
宜蘭頭城鎮濱海路6段大溪漁港北側一帶土地，民國75年被中央劃為「頭城濱海風景特定區」漁港用地，但後來漁港並未使用那麼多土地，中央無力徵收又想變為保護區，居民得知跳腳，透過陳情縣府向中央爭取，終於獲得解禁。
大溪漁港北側用地長年遭禁建面積約0.36公頃，如今開放建築，縣長林姿妙今天下鄉向當地民代及居民報告好消息。縣府建設處表示，大溪漁港北側早年屬非都市計畫區，原本都可以建屋蓋房，但自從75年被劃為「頭城濱海風景特定區」漁港用地之後，政府勸導暫緩建築，實質上形同禁建，但中央又無力徵收土地，30幾年來使民眾權益嚴重受損。
內政部後來覺得有失妥當，針對大溪漁港未徵收取得的公共設施保留地，於106年起啟動「東北角海岸風景特定區計畫」公共設施用地專案通盤檢討，但結果竟是規劃做為有限制用途的「景觀保護區」，居民不甘多年權益受損，又被改畫為保護區，向縣府陳情爭取解禁。
縣府建設處認為，「頭城濱海風景特定區」漁港用地劃設後，政府雖然陸續完成大溪漁市場等多項漁港建設，但針對漁港北側0.36公頃用地，始終未能徵收開闢，縣長林姿妙107年上任後即了解現況，108年8月邀請內政部長官現勘，除聆聽當地民眾意見外，呼籲內政部正視民眾權益遭長年被限制及爭取合法建築的心聲。
直到後來內政部同意修正原方案，把這處漁港用地修正為「甲種住宅區及商業區」，日前經過內政部都市計畫委員會審議通過，全案終露曙光，因後續尚有行政程序要走，縣府今呼籲居民備妥文件，以利中央儘速核定解禁計畫。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言