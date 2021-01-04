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大溪漁港北側公設用地 宜縣府：解禁為住商區

中央社 / 宜蘭4日電
宜蘭縣頭城鎮濱海路六段大溪漁港北側一帶土地，因劃定為風景特定區漁港用地，土地利用受限，經縣府向中央爭取後，修正為甲種住宅區及商業區，縣長林姿妙4日到大溪向鄉親說明縣府爭取成果。（宜蘭縣政府提供）
宜蘭縣頭城鎮濱海路六段大溪漁港北側一帶土地，因劃定為風景特定區漁港用地，土地利用受限，經縣府向中央爭取後，修正為甲種住宅區及商業區，縣長林姿妙4日到大溪向鄉親說明縣府爭取成果。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣頭城鎮濱海路六段大溪漁港北側一帶土地，因劃定為風景特定區漁港用地，土地利用受限，經縣府向中央爭取，修正為甲種住宅區及商業區，讓居民得以在土地使用更符合需求。

宜蘭縣長林姿妙今天到大溪向鄉親說明好消息，並呼籲鄉親趕緊依審議通過條件備妥文件，以利內政部後續辦理計畫核定作業。

宜蘭縣政府建設處表示，濱海路六段大溪漁港北側一帶土地，於民國67年間完成合法建築，後於75年劃定為「頭城濱海風景特定區」漁港用地，使得原先的合法住宅建築若要增建、改建或買賣受到限制。

期間雖陸續完成大溪漁市場等多項漁港建設，但這處土地始終未依都市計畫規定徵收開闢，等同開啟長達30多年的土地利用限制。

建設處指出，內政部106年啟動「東北角海岸風景特定區計畫」公共設施用地專案通盤檢討，但檢討初步方案仍將這處土地規劃為有限制用途的景觀保護區，居民向內政部陳情，盼早日解除土地限制，歸還原本可合法建築的土地。

林姿妙表示，上任後立即了解當地居民意見，並於108年8月間邀請內政部官員現勘，呼籲內政部正視民眾合法權益，經縣府爭取後，內政部修正原先方案，將限制利用長達30多年的漁港用地，修正為甲種住宅區及商業區，並經內政部都市計畫委員會審議通過。

內政部 建築 林姿妙

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