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花蓮蜜香紅茶獨特甜香 3茶園獲亮點茶莊

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
想要了解蜜香紅茶的製作過程、生態，可到蜜香紅茶故事館。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
想要了解蜜香紅茶的製作過程、生態，可到蜜香紅茶故事館。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供

農糧署2014年推動「發展亮點茶莊計畫」，輔導優質製茶廠及茶莊，結合自然景觀、在地文化等，朝六級化產業發展，全台共選出33家亮點茶莊，其中花蓮縣3家茶園入選，農糧署東區分署鼓勵民眾走訪亮點茶莊，品嚐甜香的蜜香紅茶，體驗農村的製茶文化。

東部擁有自然環境，加上茶農獨特的製茶技術，生產特色茶品，其中花蓮縣瑞穗鄉的「蜜香紅茶」，是經由小綠葉蟬叮咬過的茶葉所烘焙而成，除了有紅茶滋味外，口感散發出獨特如蜜的甜香，冷熱飲皆宜，尤其冷飲更香醇。

農糧署東區分署表示，花蓮瑞穗舞鶴台地氣候適合種茶葉，以獨特的蜜香紅茶聞名，2020年共有3家茶園入選亮點茶莊，分別為「嘉茗茶園」、「東昇茶行」及「吉林茶園」，民眾走訪花東縱谷，不僅可欣賞美麗的茶園風光，還能品茗。

瑞穗舞鶴茶園也獲觀光局推薦為縱谷景點，花東縱谷國家風景區管理處指出，海拔100至300公尺的舞鶴台地，依傍高聳的中央山脈，宜人的氣候適合茶樹生長，是茶葉的產地，也是小葉綠蟬的棲息地，經由小葉綠蟬吸吮而製成的蜜香紅茶，微帶淡淡的果香與蜜香，口感溫潤生津，蜜香紅茶獨特的風味聞名全台。

縱管處表示，想要了解蜜香紅茶的製作過程、生態，可到瑞穗蜜香紅茶故事館，展示相關的茶葉資訊，在日據時期，舞鶴台地是日本人種植阿拉比卡咖啡的生產地，行走在茶園間，還可看見百年咖啡樹，感受舞鶴在地文化。

花蓮瑞穗鄉舞鶴台地氣候適合種茶葉，以獨特的蜜香紅茶聞名。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
花蓮瑞穗鄉舞鶴台地氣候適合種茶葉，以獨特的蜜香紅茶聞名。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
舞鶴台地宜人的氣候適合茶樹生長，經由小葉綠蟬吸吮而製成的蜜香紅茶，微帶淡淡的果香與蜜香。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
舞鶴台地宜人的氣候適合茶樹生長，經由小葉綠蟬吸吮而製成的蜜香紅茶，微帶淡淡的果香與蜜香。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
瑞穗舞鶴台地必買的伴手禮就是蜜香紅茶，口感散發出獨特如蜜的甜香。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
瑞穗舞鶴台地必買的伴手禮就是蜜香紅茶，口感散發出獨特如蜜的甜香。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供

茶葉 農糧署 咖啡

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