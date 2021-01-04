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送低收戶白米堆放基市府中庭 人還沒吃老鼠先吃了
農委會農糧署委託基隆市政府轉發低收入戶的白米，元旦前運到市府，堆放在中庭停車場旁棚架下方，引來老鼠彷彿辦「新年趴」，肆無忌憚大吃一頓。市府社會處昨晚才知道白米早已運進市府，今天上班時才通知廠商分送區公所，並要求補齊被老鼠咬破的3包白米。
農糧署每年都會依各縣市回報的低收入戶數，發送白米給各縣市政府轉送低收入戶。受委託載運白米的業者去年12月31日將米載到基隆，堆放在市府中庭旁的棚架下的棧板。
市府警衛昨天回報這批白米遭老鼠啃食，社會處起初不知農糧署已將白米運到市府，不知這批白米是「我們的」，直到深夜才輾轉確認這批白米是農糧署要發送低收入戶的白米，決定今天上班再處置。
社會處婦幼及救助科長許雅紋表示，農糧署發給低收入戶的白米，理應從米倉運出後，直接運到各區公所存放及發送。她並不知道廠商年前就運來基隆，並可能是因為馬上要放年假了，才會一直堆放在市府中庭戶外空間。
據了解，農糧署前一年度發給低收入戶的白米，也是堆放在中庭棚架下方，可能因為沒有發現鼠患，今年比照辦理，結果元旦假期連放3天，引來老鼠飽餐一頓。
市府把要發給低收入戶的白米，草率堆放戶外，被老鼠啃食的消息傳出後，有人對社會處「上班再說」的處置態度不以為然，認為公務人員不該開心放年假，放任老鼠開新年趴，糟蹋要發給低收入戶的白米。
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